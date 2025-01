„A nagypolitikában a rosszfiúkat először megpróbálják békíteni és meggyőzni, utána jön a kemény reagálás” – Jeszenszky Géza is reagált a kitiltási ügyre

Jeszenszky Géza volt külügyminisztert és washingtoni nagykövetet Rogán Antal kitiltásáról, Magyarország presztízséről és az orbáni külpolitikáról kérdezte többek között nemrég a Magyar Narancs. Arra a kérdésre, hogy mennyiben politikai döntés az, hogy Rogán Antal az Egyesült Államok szankciós listájára került az egykori tárcavezető azt felelte, hogy már az előző Trump-kormány alatt felmerült Rogán Antal listára tétele, de amennyire az amerikai adminisztrációt és a bürokráciát ismerem, az ilyen döntések egy hosszú folyamat nyomán születnek meg. „Az biztos, hogy ezt nem most találták ki, és pláne nem a távozó nagykövet valamiféle bosszúja ez, ahogyan azt a magyar kormány részéről hangoztatják” – állította Jeszenszky.

Majd a lap az iránti érdeklődésére, hogy egyáltalán elképzelhető-e , hogy David Pressmannek vagy bármely nagykövetnek akkora hatalma lenne, hogy rátetetheti egy másik ország miniszterét a listára, határozottan azt válaszolta, hogy semmiképpen sem. A magyar diplomácia hajdani vezetője ismertette, „a külügyi szolgálat minden országban némiképp a katonai szolgálathoz hasonlóan működik: van hierarchia, betartják a szolgálati utat, és kicsi a mozgás­szabadság. Ebben az esetben valószínűsít­hető, hogy magának az elnöknek kellett hozzájárulnia a döntéshez”.

Jeszenszky felhívta arra is a figyelmet, hogy az amerikaiak Magyarországot fontos szövetségesnek tartják. „A nagypolitikában a rosszfiúkat először megpróbálják békíteni és meggyőzni.

Ha nem sikerül, akkor szokás keményen reagálni, ez régi politika az Egyesült Államokban”.

De arra is kitért, hogy az orosz- és Kína-barátság is egyre elfogadhatatlanabb Washington számára. „A korrupciót is nagyon szigorúan veszik arrafelé, emlékezhetünk erre az akkori adóhivatali elnök, Vida Ildikó 2014-es kitiltásából is. Várható volt, hogy sor kerül látványos lépésre” – idézte fel.

Régóta mérlegeltek a mézesmadzag és a korbács között

Ugyanakkor Jeszenszky Géza szerint is furcsának mondható az időzítés. „Nekem az a véleményem erről, hogy a Biden-adminisztráció régóta mérlegelte, vajon a mézesmadzagot vagy a korbácsot használja-e Magyarországgal szemben”.