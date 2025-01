„A kormány nőpolitikája is csak arról szól, hogy szerezzenek egy kis EU-s pénzt.

Elsőre jól hangozhat, hogy kormányhatározat jelent meg egy nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó akciótervről decemberben. Ha nem ismernénk a kormány prioritásait, azt is hihetnénk, hogy komolyan veszik a kérdést: 11 ponton át sorolják, hogyan tudják erősíteni a nők szerepét a családban és a társadalomban a következő években.

Őszinte szándékról persze – sajnos – szó sincs: egy uniós elvárást pipálna ki a kormány, hogy minél könnyebben hozzáférhessen EU-s forrásokhoz. Pedig akár saját magán is kezdhetné a példamutatást az állam: én örülök, ha felmerül, hogy munkahelyeken is bölcsődéket és óvodákat létesítsenek, de akkor már megteremthetnék ennek a feltételeit a kormány minisztériumaiban is. Sőt, mi lenne, ha lenne egy rendes női minisztere is a kormánynak, hogy ezzel is példát mutassanak? És sokat segítene az is, ha megemelnék végre a közalkalmazotti béreket, hiszen a legrosszabbul fizető szociális munkás, ápoló vagy éppen általános iskolai tanár munkakörökben túlnyomó többségben vannak a nők.

Közben olyan, tényleg fontos témákról szó nincs az intézkedési tervben, mint például a nők elleni erőszak kérdése, hiába hal meg évente több nő is családon belüli bántalmazás következtében. Úgy tűnik, a kormány még mindig nem érzi feladatának a bántalmazott nők hatékony védelmét. Pedig bőven lenne mivel segíteni: például ratifikálhatnák az Isztambuli Egyezményt, valamint védett házakat és krízisközpontokat hozhatnának létre bántalmazott nőknek.

Amíg csak látszatintézkedésekkel próbálnak uniós forrásokat lehívni, addig csak a nők kiszolgáltatottsága nő, és sajnos újabb és újabb áldozatokat gyászolhatunk majd minden egyes évben. Arra kérem a kormányt: ne maradjon tétlen, és lépjen fel végre ténylegesen a nők védelmében.”

