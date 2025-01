„A Budapest Brand nevű marketingügynökség helyett 2025-ben útfelújításra, hajléktalanellátásra, állatvédelemre, BKK-rendészetre költ inkább a Főváros. Erről döntött teljes egyetértésben a Fővárosi Közgyűlés, és most ez nem tetszik azoknak, akik eddig soktízmilliós szerződéseket, nyolcmilliós vezetői prémiumokat húztak ki, és így működtették a fővárosi marketingügynökséget – ők kiabálnak most hangosan.

Néhány gondolat 5 pontban ez ügyben.

1.

A Budapest Brand személyi jellegű kiadásai a hivatalos 2023-as beszámolójuk szerint 789 millió forintot tettek ki 72 fős létszám mellett. Ez azt jelenti, hogy havonta fejenként 913 ezer forint volt az átlagos személyi kiadás.

Ez 67%-kal több, mint a Szabó Ervin könyvtár vagy a Kolibri színház hasonló adata, de 25-30%-kal több, mint a legsikeresebb budapesti színházak (pl. Katona, Radnóti) bérszintje, és meghaladja még a rengeteg speciális tudású mérnököt foglalkoztató BKK-t is.

És ez nyilván átlag, amit a vezetők bérei térítenek el: például Faix Csaba és Bakó Ágnes, a vezérigazgató és helyettese tavaly 8-8 millió forintot prémiumot vettek fel, alig kevesebbet, mint a fővárosi óriáscégek vezetői (BKK, BKV, BKM, Vízművek). Ugye belátható, miért tarthatatlan, hogy a Főváros legjobban fizetett cége a marketingügynöksége legyen?

2.

Budapest a vitathatatlan kulturális értéket jelentő színházai, így például a Katona vagy a Radnóti számára sem tudott érdemi többletforrásokat adni idén, pedig a Brandtől jócskán elmaradó színházi fizetések miatt ez igencsak indokolt lenne. Az Örkény színház számára a Merlin programokkal való megtöltéséhez szükséges források is hiányoznak a 2025. évi költségvetésből. Ahogy a Kolibri vezetőváltási botrányának gyökere is az, hogy a Főváros nem tudta a színházat fenntartani és átadta a kormánynak - így nem tud beleszólni, ki legyen az igazgató. Eközben tényleg arról vitatkozunk, hogy a Budapest Brand kapjon-e 450 milliót marketingkampányokra? Ha a Fővárosnak még milliárdokkal lenne több pénze kultúrára, akkor se lenne valójában az első tíz legfontosabb feladat között a Brand változatlan működtetése ilyen fizetésekkel és ilyen közpénz-felhasználási fegyelemmel, ami az elmúlt években látható volt.”