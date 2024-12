„Te is lehetsz a szeretet nyelve, nem csak a boltban megvett ajándék” – így tudunk lelkileg is felkészülni az ünnepre

Nyitókép: JENS KALAENE / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP

A karácsony előtti utolsó hetek sokszor rohanással és az idegeskedéssel telnek. Munkahelyi határidők, terjedelmes bevásárló listák és végeláthatatlan házi munka képe lebeg a szemünk előtt. Pedig ennek az időszaknak a befelé fordulásról, a várakozásról és a közös ünnepre való, meghitt készülődésről kellene szólni. Szerencsére némi tudatossággal és átgondoltsággal elkerülhetjük, hogy ne kimerülten bezuhanjunk a karácsonyfa alá, hanem lélekben is megérkezzünk oda. Erről kérdeztük Dr. Perczel-Forintos Dóra klinikai szakpszichológust, a Semmelweis Egyetem tanszékvezetőjét.

***

„Az első és legfontosabb, amit ebben az időszakban érdemes végiggondolni, hogy miről is szól az ünnep, mit jelent személy szerint nekünk, és hogyan tudjuk ezt megélni, megvalósítani. A karácsony nagyon sokféle jelentést hordoz: a kereszténység üzenetét, Jézus születését, a szeretet ünnepét vagy az egymással való közösség ünneplését” – sorolta a Mandinernek Perczel-Forintos Dóra klinikai szakpszichológus.

Majd megemlítette a szeretetnyelveket, melyek közül csak az egyik az ajándékozás. „A reklámok és a fogyasztói szemlélet miatt általában sajnos csak erre az egy szeretetnyelvre koncentrálnak az emberek, pedig gazdag a repertoár. Noha a tárgyi ajándékokkal ki tudjuk fejezni a szeretetünket, odafigyelésünket, de nem szabad megfeledkezni a többi szeretetnyelvről sem. Ilyen például, amikor az időnket és figyelmünket »adjuk« a másiknak, ami a minőségi idő; de fontos szeretetnyelv az is, amikor elismerő szavakkal vagy a másik személy kívánságának a teljesítésével, szívességekkel fordulunk felé. Végül, de korántsem utolsó sorban az érintés, a testi közelség is szeretetnyelv, főleg az intim kapcsolatokban”.

A karácsony másik fontos üzenete, hogy jobb adni, mint kapni. S igaz ez a figyelemre és a minőségi időre is, amelyet viszonozni szokott a környezetünk”

– hangsúlyozta a szakpszichológus. Itt megjegyezte, hogy sokszor furcsán nézünk az amerikaikra, mert sokat mosolyognak, talán nekünk indokolatlannak tűnő módon. Pedig ennek igazoltan jótékony hatása van: akire rámosolyognak, annak jobb lesz közérzete és ez visszahat arra a személyre is, aki mosolyog. „Ez is azt mutatja, hogy egy apró dolog is mennyire feltöltő tud lenni, főleg igaz ez egy magányos vagy stresszes személy esetén” – húzta alá.