Nem kell, hogy para legyen a karácsony– tippek az ünneprontó rokonok ellen

Pszichológus: Nem attól lesz valami tökéletes, hogy a listámon minden ki van pipálva

A stresszmentes karácsony témakörével korábban a Mandiner is foglalkozott. Szmolka Orsolya pszichológus lapunknak elmondta, hogy „évről-évre egyre kevesebben vannak azok, akiknek nem szorul össze a gyomra a karácsony hallatán”. Ennek oka egyrészt, hogy már az ünnepre készülődés sem nyugalomban, hanem zaklatottságban telik. (...)

A frusztráltságból pedig nagyon nehéz hirtelen átváltani és ráhangolódni az ünnepre”

– tette hozzá. S ha ebben a lelkiállapotban olyan tapintatlan – jobb esetben legalább jószándékú – kérdéseket kapunk, mint például: „mikor vállaltok már gyereket?”, „mikor lépitek meg a lakásvásárlást?” „hogy állsz a vizsgáiddal?” és hasonlók, már robbanhat is a családi béke.

Ne hagyjunk mindent az utolsó pillanatra!

A szakember hangsúlyozta, hogy ennek ellenére vannak olyan óvintézkedések, amiket, ha betartunk, elkerülhetjük, hogy a szépen terített asztal mellett az ünneplés helyett a feszültségről és a szorongásról szóljon az ünnep. Az egyik ilyen, ha nem hagyunk mindent az utolsó pillanatra. A másik, hogy az ünnep napján ne a sütés-főzés, mosogatás, díszítés legyen a legfontosabb, hanem annak megélése, hogy végre a szeretteimmel tölthetem az időt. Ehhez Szmolka Orsolya szerinte szükség van arra, hogy elengedjünk olyan dolgokat, amik egyszerűen nem férnek az időnkbe, vagy csak nincs rájuk energiánk.

Nem attól lesz valami tökéletes, hogy a listámon minden ki van pipálva”

– húzta alá.

Erdő Péter: A Betlehemi Gyermek nem akart lemondani arról, hogy családba szülessen

Így az adventi időszak első napjához közeledve, pedig álljon még itt Erdő Péter bíboros egy korábbi elmélkedése a karácsonyról és a családról. „Karácsonykor Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Ő Isten végső és teljes szava az emberiséghez. Az ő életében látjuk meg, hogy az Alkotó sorsközösséget vállalt az emberrel. Mert a Betlehemi Gyermek nem ragaszkodott a gazdagsághoz, a kényelemhez, a társadalmi megbecsüléshez, de nem akart lemondani arról, hogy családba szülessen, hogy szeretet vegye körül. Ezért is mondjuk, hogy a karácsony a család ünnepe is. Aki az idén nem tud családi körben ünnepelni, látogassa meg legalább a rokonokat vagy a barátokat, legyen egy jó szava mindenkihez.

Aki pedig képes rá, hogy örömet szerezzen másoknak, ezt el ne mulassza, mert ettől lesz boldog a saját karácsonya is.

És ha az ünnep idején megjelenik közöttünk a szeretet, az azt jelenti, hogy az éjszaka nappallá változott, és most már mi is tovább tudjuk adni a fényt, ami egyszer majd minden sötétséget legyőzve beborítja a világot. A karácsony tehát a remény ünnepe is. Értelmet ad az időnek, életünknek és a történelemnek, tartalommal tölti meg a napok és az évek sorát. Biztonságot ajándékoz nekünk, mert minden önpusztító mohóság és minden háborúság, minden elkeseredett küzdelem és minden sikertelenség, minden testi és lelki szenvedés ellenére végül mégis a szereteté az utolsó szó, mert ő az a Világosság, aki a világba jött, és minden embert megvilágosít. Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak!” – fogalmazott a Magyar Hírlap hasábjain az esztergom-budapesti érsek.

A fenti gondolatok jegyében kívánunk minden olvasónknak békés, nyugodt készülődést! Áldott adventet!

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay/fratinardi132