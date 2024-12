Orbán Balázs – #MeToo! Velem is megtörtént kicsiben!

A konzulensem – O. Imre, a teljes nevét a filozófia tanszék könyvtárában mindenki megtalálhatja – elismerte a dolgozatom értékét, jelest adott rá. Mégis, a védés előtt két héttel visszalépett. Mint később megtudtam, nem önszántából.

Az akkori politikaifilozófia intézet első embere, illetve a védésem bizottságának vezetője, Bence György gyakorolt nyomást rá, aki nyíltan ellenségesen viszonyult a munkámhoz.

Nemcsak a dolgozatommal, hanem velem is volt problémája (akkoriban alapítottuk a Jobbikot – a régi Jobbikot). Egy tévévita után (Friderikusz Sándor – A szólás szabadsága, MTV ), ahol nem értettünk egyet, a folyosón gyakorlatilag megfenyegetett. Azt mondta: nem a demokráciával van problémám, hanem azzal, hogy „antidemokratikus” vagyok. Meg azt is mondta, hogy „rosszban sántikálok”.

Lefasisztáztak az ELTE-n

A politikaelmélet szakon – ahová a filozófia mellett jártam – egy másik tanár (T.László, szociológus), aki nincs már köztünk, megmutatta, hogyan lehet a kettős mércét a személyes lejáratás eszközévé emelni. Amikor a „nácizmus és a fasizmus összehasonlításáról” húztam tételt, a tanár a folyosóra kikiabálta: „Testhez álló feladat, abból biztosan nagy jeles lesz!”

A „poén” nem volt félreérthető: lefasiztázott.

Akkor is, most is abszurdnak tartom, hogy egyetemi közegben a személyes véleménytől eltérő gondolkodást azonnal megbélyegzik.