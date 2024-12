„Menjenek korrupt politikusaink Magyarországra” – kifakadt a Tusk-párti lap szerkesztője Romanowski menedékjoga miatt

A főszerkesztő-helyettes szerint „az EU-val szembeni lépésnél is fontosabb, hogy Orbán Viktor egykori bajtársát, mai fő ellenségét, Donald Tuskot igyekszik megalázó helyzetbe hozni. (...) A kiemelten fontos gyanúsított magyarországi befogadása, a Lengyelországba való visszatoloncolás akadályozása, mélyítheti ezt a frusztráltságot” – tette hozzá.

Wieliński előre tekintve arról is ír, hogy Lengyelország a májusi elnökválasztási kampány előtt áll. „Ha a PiS meg akarja nyerni a választást, akkor a demokratikus tábor támogatóinak csalódottságát kell táplálnia” – húzta alá. Ezt követően arra is kitért, hogy „amikor Orbán hátbadöfi Tuskot, úgy érzem, azt is demonstrálni akarja, hogy ő Európa egyetlen igazán erős populista politikusa, aki az EU legerősebb játékosainak is ellen tud szegülni. És minden más szélsőjobboldali vezetővel szemben neki van a legerősebb vezetői legitimációja”.

„Vigye magához mindent!”

A szerkesztő véleménycikke végén még ennél is tovább ment, kijelentette:

ezek után, Lengyelország elérheti, hogy az EU élesebben még lépjen fel a jogállamiságot sértő Orbán-kormány ellen”.

Bartosz T. Wieliński gondolatait azzal zárta, a magyar miniszterelnök még sokáig nem számíthat pénzre az EU-tól. „Orbán tisztában van ezzel a veszéllyel, ezért is lebegteti, hogy további PiS-politikusok is menedéket kaphatnak Magyarországon”.

„Mit mondhatnék? Vigye magához mindet. Menjenek korrupt politikusaink Magyarországra, nekünk Lengyelországban legalább nyugtunk lesz. Legalább összekapcsolódik az igazságszolgáltatástól, jogszolgáltatástól való megszabadulás Orbán Viktor nevével” – olvasható a hvg360-on.

A Gazeta Wyborczára már évekkel ezelőtt rátette a kezét a Soros-hálózat A Magyar Nemzet a 2023-as lengyel választást követően arról írt, hogy 2016-ban az Agora – a Gazeta Wyborcza balliberális napilap kiadója – súlyos pénzügyi helyzetbe került, ekkor lépett közbe a Soros György által támogatott Media Development Investment Fund, amely csaknem 17 millió dollárért megvásárolta az Agora ötmillió részvényét. Emlékezetes, hogy ugyanez az alap támogatta meg Magyarországon a 444.hu-t, illetve a Magyar Narancs című lapot is. A Gazeta Wyborcza egyébként a Reuters Intézet szerint a tévéből, rádióból, print lapokból tájékozódóknak 12 százalékát éri el hetente, miközben az online lapokból informálódóknak szintén nagyjából az egynyolcada követi legalább heti rendszerességgel. 2022 januárjában a hálózat ugyanakkor továbbterjeszkedett: a második legnagyobb lengyel politikai újságban, a naponta az interneten nagyjából hárommillió ember által követett Rzeczpospolita nevű lap kiadójában is egy negyvenszázalékos tulajdonrészt vásárolt a részben Soros György érdekeltségébe tartozó Pluralis nevű médiakonzorcium.

***