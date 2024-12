Magyar képernyőre magyar karácsony – a legemlékezetesebb jelenetek

Nagykarácsony (Tiszeker Dániel – 2021)

Kezdjünk egy viszonylag friss, modern és minden szempontból mainak mondható alkotással, melyben a főszereplő tűzoltó, Arnold, nem épp a legjobb napjait éli. Balesete és szerelmi csalódása mellett még a tériszony is kikezdi mindennapjait, végül pedig egy karácsonyi vásár biztosítása okozza élete talán legnagyobb fordulatát. Tiszeker Dániel rendezése szórakoztató, humoros és érzelmes, ráadásul karakterei is kifejezetten kedvelhetők. A főszereplő páros, Ötvös András és Zsigmond Emőke, kiemelten jól teljesít, de Szabó Kimmel Tamás és Mészáros Máté is okoz néhány emlékezetes pillanatot.

Árvácska (Ranódy László – 1976)

A karácsony lényege nemcsak az, hogy a családdal együtt ünnepeljünk, hanem az is, hogy különösképp odafigyeljünk az elesettekre és magányosokra, kicsit jobbá és szebbé téve számukra is az ünnepeket. Valahol ennek is mementó a Nagykarácsonynál jóval melankolikusabb Árvácska, melyben Móricz Zsigmond kisregénye alapján Csöre (Czinkóczi Zsuzsa) nehéz sorsa a befogadásával sem válik jobbá, elvégre Szennyesék kimondottan kegyetlenül bánnak vele, sőt még karácsony napján sem viselik gondját.

Míg a család lakomát ül, a kislánynak nélkülöznie kell, így az ünnepet is a szenvedő gyermek szemszögéből látjuk, ahogy a házból kizárva, imádkozva várja, hogy valamiféle csoda történjen.

Adj király katonát (Erdőss Pál – 1982)

Az árvaságnál maradva nem is találhatnánk jobb ikertornyot, mint az 1982-es Adj király katonát, amelynél az összetartozás érzése hasonlóképpen fontos. És ugyan a közös éneklés és az ajándékosztás ceremóniája régiesnek és elnyűttnek tűnhet, az állami árvaházban felnőtt Jutka (Ozsda Erika) semmire sem vágyik jobban, hiszen korábban ezt nem tudta megtapasztalni. Ahogy új, remélt családjával csillogó szemekkel vesz részt az ünnepi szertartáson és a közös ünneplésen, az önmagáért beszél és könnyűszerrel ég bele emlékezetünkbe.