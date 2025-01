Semmelweis, az anyák és a magyar filmek megmentője – az elmúlt 10 év legjobbjai között (VIDEÓ)

Nemrégiben az Átlátszónál is megjelent egy elemzés a magyar film elmúlt éveinek bemutatóiról, valamint január végére a Filmforgalmazók Egyesülete is publikálta az újabb adatait. Az így elérhető adatokból született listán jól látható, hogy az elmúlt 10 évben hány néző váltott jegyet egy-egy magyar filmre:

Futni mentem (2024, Herendi Gábor) – 574 112 fő

Hogyan tudnék élni nélküled? (2024, Orosz Dénes) – 501 380 fő

Kincsem (2017, Herendi Gábor) – 456 666 fő

Valami Amerika 3. (2018, Herendi Gábor) – 372 866 fő

Semmelweis (2023, Koltai Lajos) – 346 193 fő

A Viszkis (2017, Antal Nimród) – 332 761 fő

BÚÉK (Goda Krisztina, 2018) – 304 423 fő

Saul fia (2015, Nemes-Jeles László) – 267 394 fő

Pappa pia (2017, Csupó Gábor) – 211 582 fő

Most vagy soha! (2024, Lóth Balázs) – 164 660 fő

Ami egyértelműen megfigyelhető, az egyfelől az, ahogy a magyar filmek a Covid-járvány óta szárnyra kaptak, valamint az is, hogy miközben az állami produkciók is kifejezetten jól teljesítenek, a független mozifilmek eredményeire sem lehet panasz. A Semmelweis büszkén foglalja el helyét az utóbbi tíz év legsikeresebb magyar filmjei között, de még a baloldalon a világ legrosszabbjaként beállított Most vagy soha! is felkerült a listára.