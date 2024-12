Közeledik a karácsony, minden elcsendesül, csak a magyar bérnövekedés dobog nagy erőkkel az európai dobogón

A lakosság vásárlóereje is visszafogott marad, főleg egy ilyen inflációs korszakból kikecmeregvén, ami a belső fogyasztás lassabb ütemű növekedését eredményezi, ami meg negatívan hat a vállalatok bevételeire, s végső soron az összgazdasági növekedést is fékezheti, amivel kicsiny kontinensünk versenyképessége csökken (hiszen mint említettem, EU27 és az eurozóna átlagában is vissza van fogva a béremelési hajlandóság).

S ezzel szemben ott van Magyarország, ahol a béremelés mellett arányosan, összességében kevesebb közterhet kell fizetni. Íme a csattanó a kelet-közép-európai csoda rövid történetében.