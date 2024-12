Drasztikus béremelés jön a bíráknál: a miniszter ismertette a részleteket

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Három lépcsőben emelkedik a bírósági dolgozók fizetése – mondta el a Magyar Nemzetnek adott interjújában Tuzson Bence. Az igazságügyi miniszter arra is kitért a beszélgetés során, hogy hogy áttekintették a bíróságok működését, és a jövőben több, a hatékonyság növelését célzó intézkedést fognak bevezetni. Így például lehetőség lesz arra, hogy on­line is részt vehessenek a bírósági tárgyalásokon.

Tuzson Bence a lapnak részletesen ismertette a kormány igazságügyi reformcsomagját, amelyről nemrég született megegyezés. A tárcavezető legfontosabb elemként kiemelte, hogy

a bírók fizetése 2027. január 1-jére el fogja érni a 2,25 millió forintot, ami 48 százalékos béremelést jelent.

Míg a bírósági titkárok és fogalmazók – tehát azok a jogászok, akik a bíróságokon dolgoznak, és akikből előbb-utóbb bíró lehet – esetében egy magasabb, 82 százalékos növekedés valósul meg. Azon dolgozók, akik még segítik a bíróságok munkáját, százszázalékos emelésben részesülnek. A béremelésekre először 2025 január 1-jén, majd 2026-ban, aztán 2027-ben kerül rá sor – sorolta Tuzson Bence.

Cél a hatékonyabb működés

Majd azzal folytatta, hogy másfajta hatékonyságnövelő intézkedések is lesznek. „Áttekintettük a bíróságok működését, és abban állapodtunk meg, hogy

jövőre a járásbírósági bírók működési területét kiterjesztjük, azaz könnyebben fognak tudni mozogni a bírók a járásbíróságok között.

Ennek következtében sokkal hatékonyabb lesz a működés, hiszen ha valahol nagyon sok ügy jelenik meg, akkor azokat gyorsabban el lehet intézni, tehát nem fognak az ügyek feltorlódni”.

Tuzson hozzátette, hogy intézkedéseket vezetnek be annak érdekében, hogy kevesebb adminisztrációs kötelezettsége legyen a bíróknak. Valamint elkezdenek egy komolyabb fejlesztési programot is, amivel lehetőség nyílik arra, hogy online tartsák meg a tárgyalásokat vagy a tárgyalásokon online is részt lehessen venni.