Így „dubajoztunk” mi – elkészítettük 2024 sztárédességét, ez lett az eredmény (VIDEÓ)

Akciók és korlátozás – Magyarországot is elérte a dubai „láz”

2024 őszén az új gasztrotrend elérte Magyarországot is, de igazán csak karácsony előtt hágott a tetőfokára a „dubai” láz. Az adventi időszakban a Lidl nyitotta meg a sort, és kezdte forgalmazni a csokoládét, majd csatlakozott az Aldi, végül az Auchan is. Utóbbi nagyáruházban a 100 grammos prémiumédességre – melyet 2499 forintos akciós áron kínáltak – azonban szigorú korlátozást vezettek be: egy vásárlás alkalmával összesen csak három darabot lehet megvásárolni. Mint közleményükben fogalmaztak, az akciójuk célja, hogy minél több vásárló számára elérhetővé tegyék a felkapott édességet, miközben megelőzik a készletek gyors kiürülését.

Nem meglepő mód, ezt a slágerterméket is hamar hamisítani kezdték. Sallai Márk youtuber egyik videójában összeszedte, hogy mire figyeljünk, ha karácsonyra fel szeretnénk tankolni ebből a pisztáciás desszertből. Sallai hangsúlyozta, hogy a kamucsokikat is hasonló áron kínálják, mint minőségi termékeket, ugyanakkor a „koppincsoknak” más a csomagolása, a csokoládék temperálása, sőt, még könnyebben is olvadnak. De az influenszer szerint a csoki mennyisége is árulkodó lehet.