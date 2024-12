Dubai csokis bejgli – Karácsonykor is tarolhat 2024 sztárja

A közösségi médiát elárasztották bő két hónapja azok a videók, amelyekben a felhasználók vagy dubai csokis bejgli hozzávalóját, a dubai csokit kóstolták vagy megpróbálták azt odahaza, a saját otthonukban elkészíteni. Megannyi influenszert megnyert magának ez az egzotikus, pisztáciás finomság. Az npr.org oldal a dubai csokit a Kitkathez hasonlította, azonban jócskán akadnak különbségek.

Magyarországot is elérte a dubai csokoládé-láz. A boltok polcain már dubai csokis bejglikbe is belebotolhatunk. Fotó: Omer Taha Cetin / ANADOLU / Anadolu via AFP

A portál felidézte, hogy a trend nyári elindulásakor, a legtöbb gasztronómiával foglalkozónak az Egyesült Arab Emírségekbeli Dubajból kellett megrendelnie az édességet. Ma már számos vállalat gyártja a saját „műhelyében” a dubai csokoládét minőségi alapanyagokból. Az npr.org egy 120 éves múltra visszatekintő Michigan állambeli lengyel pékséget is példaként hoz, amely eredetileg a lengyelek kedvelt süteményére, a paczkira, – egyfajta töltött fánkra – specializálódott. Azonban a tulajdonosok ott is haladtak a trenddel, és piacra dobták a dubai csokis változatot is.

Sokan megpróbálkoznak a házi dubai csokival

Magyarországon is jócskán akadnak gyakorlott és kevésbé gyakorlott konyhatündérek, akik közül többen még videóra is veszik próbálkozásaikat. A mindmegette.hu oldal is szemlézte nemrég Gábornak, a Házi Péknek azt a bejegyzését, melyben a konyhában otthonosan mozgó férfi „végül beadta a derekát”, és teljesítette családja nőtagjainak kérését, és elkészítette a dubai csokit. Mint az több sütős-főzős oldalról is kiderül az édesség különlegességét a pisztáciakrém mellett – mely otthon is elkészíthető – a kadayif tészta és a szezámmagkrém vagy paszta adja.

A házi pék a csokoládékészítés lépéseit videóra is vette, melyet alább lehet megtekinteni:

Lekörözheti a bejglit a dubai csokis bejgli a téli ünnepek alatt

Nem meglepő mód a karácsony közeledtével a boltok polcain megjelentek a dubai csokoládés bonbonok, szaloncukrok és bejglik is. A Pénzcentrum összeállításából kiderült, hogy Magyarországon is a tetőfokára hág a dubai „őrület”.

A csokik és bonbonok eladása idén karácsonykor a bejgliket is lekörözheti!

Pedig a minőségi hozzávalók miatt sem egy olcsó nyalánkságról van szó:

A kézműves cukrászdákban egy darab bonbon is 750-800 forintnál kezdődik,

míg a legolcsóbb, 100 grammos táblás csokik 1200 forintba kerülnek, a határ pedig kis túlzással a csillagos ég.

A pénzügyi lap megszólaltatta összeállításában a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökét, Erdélyi Balázst, aki elmondta, hogy hagyományos diós és mákos rudak mellett jócskán van miből válogatni. „Ma már sok helyen készítenek egzotikus gyümölcsből is bejglit, egy mangós bejgli ma még kicsit furán hangzik, de meg kell szólítani mindenkit és a cukrászok megpróbálnak minden igényt kielégíteni”.

Az egész ország dubai csoki lázban ég, kíváncsi vagyok, hogy mikor fog megjelenni a bejglik között is ez az ízvilág”

– nyilatkozta a Pénzcentrumnak.