Feketén-fehéren leírták: Brüsszelben azzal számolnak, hogy a Tisza győzelmével elhárul az akadály Ukrajna uniós csatlakozása elől

December 10-én és 11-én az európai uniós ügyekért felelős miniszterek informális csúcstalálkozót tartanak a nyugat-ukrajnai Lviv városában. A találkozó célja, hogy támogatásukról biztosítsák Kijevet, és megoldást találjanak az ország uniós csatlakozásának előmozdítására, amelyet jelenleg Magyarország vétója késleltet – írta a Politico.

Brüsszelben abban reménykednek, hogy a Tisza nyeri a 2026-os választást, és Ukrajna minél hamarabb csatlakozhat az unióhoz

Forrás: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

A tagországoknak hétfőn küldték ki a meghívót az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Dánia, valamint Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Taras Kachka nevében. A levélben azt írják: „A találkozó fő témája Ukrajna EU-csatlakozásának előrehaladása lesz”, és hozzáteszik, az összejövetel „lehetőséget biztosít az eddig elért eredmények áttekintésére, a következő lépésekről való gondolatok megosztására, valamint Ukrajna reform- és integrációs törekvéseire irányuló politikai támogatásunk megerősítésére.”

A cikk kitér arra is, hogy Ukrajna még 2022-ben kapta meg a tagjelölti státuszt, és azóta széleskörű gazdasági, igazságügyi és korrupcióellenes reformokat hajtott végre. Orbán Viktor miniszterelnök azonban korábbi ígéretéhez híven blokkolja Kijev uniós csatlakozását, amelyhez az összes tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges, ezért késik a tárgyalási fejezetek hivatalos megnyitása.

