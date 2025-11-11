Ft
11. 11.
kedd
Ukrajna Ukrajna EU-csatlakozása Magyarország Kijev orosz-ukrán háború EU-csatlakozás

Feketén-fehéren leírták: Brüsszelben azzal számolnak, hogy a Tisza győzelmével elhárul az akadály Ukrajna uniós csatlakozása elől

2025. november 11. 18:03

A Politico szerint az uniós vezetők igyekeznek mindent gyorsan előkészíteni, hogy ha Orbán Viktor elveszti a választást, minél előrébb tartsanak az ukrán csatlakozás felé vezető úton.

2025. november 11. 18:03
null

December 10-én és 11-én az európai uniós ügyekért felelős miniszterek informális csúcstalálkozót tartanak a nyugat-ukrajnai Lviv városában. A találkozó célja, hogy támogatásukról biztosítsák Kijevet, és megoldást találjanak az ország uniós csatlakozásának előmozdítására, amelyet jelenleg Magyarország vétója késleltet – írta a Politico.

Tisza
Brüsszelben abban reménykednek, hogy a Tisza nyeri a 2026-os választást, és Ukrajna minél hamarabb csatlakozhat az unióhoz
Forrás: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

A tagországoknak hétfőn küldték ki a meghívót az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Dánia, valamint Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Taras Kachka nevében. A levélben azt írják: „A találkozó fő témája Ukrajna EU-csatlakozásának előrehaladása lesz”, és hozzáteszik, az összejövetel „lehetőséget biztosít az eddig elért eredmények áttekintésére, a következő lépésekről való gondolatok megosztására, valamint Ukrajna reform- és integrációs törekvéseire irányuló politikai támogatásunk megerősítésére.”

A cikk kitér arra is, hogy Ukrajna még 2022-ben kapta meg a tagjelölti státuszt, és azóta széleskörű gazdasági, igazságügyi és korrupcióellenes reformokat hajtott végre. Orbán Viktor miniszterelnök azonban korábbi ígéretéhez híven blokkolja Kijev uniós csatlakozását, amelyhez az összes tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges, ezért késik a tárgyalási fejezetek hivatalos megnyitása.

Ha nyer a Tisza, megnyílik az út Ukrajna uniós csatlakozása előtt

Miután Brüsszelnek nem sikerült elegendő támogatót szereznie ahhoz a javaslathoz, hogy módosítsák a jelenlegi szabályokat, és egyszerű többséggel is el lehessen indítani a folyamatot, most új tervet dolgoztak ki a magyar vétó kikerülésére. A lap beszámolójából kiderül, hogy

az Ukrajna csatlakozását sürgető politikusok azzal számolnak, hogy ha a TISZA nyeri a 2026-os választásokat, a magyar vétó megszűnik.

Ezért Brüsszelben az a terv, hogy Ukrajna, valamint a szomszédos Moldova már a hivatalos jóváhagyás megvárása nélkül elkezdhessék a következő köröket.

„Ez a megközelítés lehetővé tenné, hogy Kijev gyorsan cselekedhessen, ha a holtpont feloldódik” – írja a Politico.

„Amikor Magyarországnak már nem lesz vétójoga, késlekedés nélkül léphetünk” 

– nyilatkozta a lapnak egy tisztviselő, aki ez alapján készpénznek veszi, hogy a TISZA kormányra kerülése után a magyar kormány már nem vétózná Ukrajna uniós csatlakozását.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Karvaly
2025. november 11. 18:24
Na, most hol is vannak azok, akik azt mondták, hogy "mit kell itt aggódni, hát még egy évtized is eltelhet, mire csatlakozhat Ukrajna". Valószínűleg ugyanők mentegették tíz éve a fantasztikus EU migránskvótát azzal, hogy "csak egyszer kellene befogadni 1200 embert, hát miért olyan nagy dolog ez?" Egyébként felteszem, az EU-s csatlakozás azért annyira sürgős, hogy legálisan megvehessék az ukrán termőföldeket. Ukrán politikusokat ismerve, mindenbe beleegyeznének, aztán mihelyst EU tagállam lenne, letagadnának mindent, kirakni meg úgysem lehetne őket.
0
0
Szuperszig
2025. november 11. 18:23
Ok, tervezik a tisza győzelmét, de ki lesz a miniszterelnök jelöltjük??? Aki majd lesz a gyaloggalopp kapibara helyett, az össze tudja rántani az induláshoz szükséges jelölteket?
0
0
Bitrex®
2025. november 11. 18:17
"December 10-én és 11-én az európai uniós ügyekért felelős miniszterek informális csúcstalálkozót tartanak a nyugat-ukrajnai Lviv városában." Remélem, az oroszok már portalanítják, suvickolják az Oresnyikeket. GPS, mutasd az utat....mint a nő a köhögés elleni reklámban.
1
0
nyafika
2025. november 11. 18:12
Azt már elbaszták. Nem lesz itt semmiféle TiSzar, de még Brüsszelt is felzabálják a migránsok..
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!