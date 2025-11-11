Feketén-fehéren leírták: Brüsszelben azzal számolnak, hogy a Tisza győzelmével elhárul az akadály Ukrajna uniós csatlakozása elől

Halálos kór tombol az ukrán hadseregben – a második világháború óta nem láttak ilyet
A baktérium okozta fertőzés villámgyorsan pusztítja el az izomszövetet.
A Politico szerint az uniós vezetők igyekeznek mindent gyorsan előkészíteni, hogy ha Orbán Viktor elveszti a választást, minél előrébb tartsanak az ukrán csatlakozás felé vezető úton.
December 10-én és 11-én az európai uniós ügyekért felelős miniszterek informális csúcstalálkozót tartanak a nyugat-ukrajnai Lviv városában. A találkozó célja, hogy támogatásukról biztosítsák Kijevet, és megoldást találjanak az ország uniós csatlakozásának előmozdítására, amelyet jelenleg Magyarország vétója késleltet – írta a Politico.
A tagországoknak hétfőn küldték ki a meghívót az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Dánia, valamint Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Taras Kachka nevében. A levélben azt írják: „A találkozó fő témája Ukrajna EU-csatlakozásának előrehaladása lesz”, és hozzáteszik, az összejövetel „lehetőséget biztosít az eddig elért eredmények áttekintésére, a következő lépésekről való gondolatok megosztására, valamint Ukrajna reform- és integrációs törekvéseire irányuló politikai támogatásunk megerősítésére.”
A cikk kitér arra is, hogy Ukrajna még 2022-ben kapta meg a tagjelölti státuszt, és azóta széleskörű gazdasági, igazságügyi és korrupcióellenes reformokat hajtott végre. Orbán Viktor miniszterelnök azonban korábbi ígéretéhez híven blokkolja Kijev uniós csatlakozását, amelyhez az összes tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges, ezért késik a tárgyalási fejezetek hivatalos megnyitása.
Miután Brüsszelnek nem sikerült elegendő támogatót szereznie ahhoz a javaslathoz, hogy módosítsák a jelenlegi szabályokat, és egyszerű többséggel is el lehessen indítani a folyamatot, most új tervet dolgoztak ki a magyar vétó kikerülésére. A lap beszámolójából kiderül, hogy
az Ukrajna csatlakozását sürgető politikusok azzal számolnak, hogy ha a TISZA nyeri a 2026-os választásokat, a magyar vétó megszűnik.
Ezért Brüsszelben az a terv, hogy Ukrajna, valamint a szomszédos Moldova már a hivatalos jóváhagyás megvárása nélkül elkezdhessék a következő köröket.
„Ez a megközelítés lehetővé tenné, hogy Kijev gyorsan cselekedhessen, ha a holtpont feloldódik” – írja a Politico.
„Amikor Magyarországnak már nem lesz vétójoga, késlekedés nélkül léphetünk”
– nyilatkozta a lapnak egy tisztviselő, aki ez alapján készpénznek veszi, hogy a TISZA kormányra kerülése után a magyar kormány már nem vétózná Ukrajna uniós csatlakozását.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP