Felvételen a drámai pillanat: a levegőben hullott darabokra a NATO-gép (VIDEÓ)

Fedélzetén 20 emberrel lezuhant kedden egy török katonai teherszállító repülőgép Georgiában a török védelmi minisztérium bejelentése szerint. A tárca tájékoztatása szerint a C-130 típusú gép Azerbajdzsánból indult vissza Törökország felé, a mentési munkálatokat pedig – a georgiai és az azeri hatóságokkal együttműködésben – máris megkezdték.

A közleményben nem tértek ki a szerencsétlenség okára, sem esetleges áldozatokra. Később a minisztérium azt közölte, hogy a gépen húsz török állampolgár utazott.

A török hadseregben rendszeresen használják a C-130-as gépeket személyszállításra, illetve logisztikai műveletekben is bevetik őket. A szerencsétlenségről az NTV török magántelevízió és más médiumok is közöltek képsorokat, amelyeken látható, amint a repülőgépből fehér füst tör elő és spirális vonalban süllyedni kezd.