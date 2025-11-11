Ft
Felvételen a drámai pillanat: a levegőben hullott darabokra a NATO-gép (VIDEÓ)

2025. november 11. 17:52

A gépen húsz török állampolgár utazott.

2025. november 11. 17:52
null

Fedélzetén 20 emberrel lezuhant kedden egy török katonai teherszállító repülőgép Georgiában a török védelmi minisztérium bejelentése szerint. A tárca tájékoztatása szerint a C-130 típusú gép Azerbajdzsánból indult vissza Törökország felé, a mentési munkálatokat pedig – a georgiai és az azeri hatóságokkal együttműködésben – máris megkezdték.

A közleményben nem tértek ki a szerencsétlenség okára, sem esetleges áldozatokra. Később a minisztérium azt közölte, hogy a gépen húsz török állampolgár utazott.

A török hadseregben rendszeresen használják a C-130-as gépeket személyszállításra, illetve logisztikai műveletekben is bevetik őket. A szerencsétlenségről az NTV török magántelevízió és más médiumok is közöltek képsorokat, amelyeken látható, amint a repülőgépből fehér füst tör elő és spirális vonalban süllyedni kezd.

A georgiai belügyminisztérium a sajtóval azt közölte, a repülőgép az Azerbajdzsánnal határos Kaheti régióban lévő, a georgiai-azeri határtól alig öt kilométerre lévő Szignagi városában zuhant le, hozzátéve, hogy az ügyben vizsgálatot indítottak.

A tragédia nyomán részvétét nyilvánította mind Recep Tayyip Erdogan török, mind pedig Ilham Aliyev azeri államfő. Erdogan mártíroknak nevezte a halálos áldozatokat, pontos számukra azonban nem tért ki.

Ali Yerlikaya török belügyminiszter az X-en szintén megrendülését fejezte ki, hozzátéve, hogy elindult a tragédia helyszínére, ahol várhatóan találkozik georgiai kollégájával, Gela Geladzével. A szerencsétlenség okát egyelőre nem közölték. A georgiai légi közlekedési hatóság (Szakaeronavigacia) tájékoztatása szerint a gép néhány perccel a georgiai légtérbe való érkezése után tűnt el a radarról anélkül, hogy vészjelzést adott volna le.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Aleksander Kalka / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

zrx8
2025. november 11. 18:29
@kbexxx > "Hazánknak is van 1 c130a Brazil.produktum." húha... ha a kc390-re gondolsz, akkor majdnem talált, végülis van benne "c" is, "3" is...
Válasz erre
0
0
kbexxx
2025. november 11. 18:11
Hazánknak is van 1 c130a Brazil.produktum. A sajátunk, tavaly lett legyártva valószinüleg Még nem veszélyezteti ilyesfajta vég a török.gép idősebb volt.
Válasz erre
0
0
NeMá
•••
2025. november 11. 18:04 Szerkesztve
Gondolom most az összeset átvizsgálják. Ha jól sejtem ezt 3 részből állítják össze, pont ott esett szét! Elég trehány melót végezhettek! youtube.com/watch?v=HbnZPIlcwH0
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!