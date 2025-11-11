Ft
dróncsoport légtér Oroszország szankciók Románia

Pánik Romániában: orosz drónok szóródtak szét a határ mentén – fenyegetéssel reagáltak a románok

2025. november 11. 16:55

A román külügyminiszter szerint Oroszország szándékosan provokálja a NATO-t.

2025. november 11. 16:55
null

A román kormány újabb szankciókat helyezett kilátásba Oroszországgal szemben, miután november 11-én hajnalban orosz dróntámadásból származó törmelékdarabok hullottak román lakott területre – számolt be a Politico. Moszkva ukrán kereskedelmi kikötőket támadott drónokkal, ám a csapások olyan közel történtek a román határhoz, hogy több drón is átlépte az ország légterét.

A román külügyminiszter szerint Oroszország szándékosan provokálja a NATO országait.
A román védelmi minisztérium közleménye szerint a légvédelmi radarok az éjszaka folyamán több dróncsoportot észleltek a román légtér közelében, és körülbelül hajnali egy órakor a hatóságok egy drón lezuhanását jelentették Grindu település közelében, mintegy öt kilométerre az ukrán határtól.

A minisztérium hozzátette, hogy a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a készenlétben álló vadászgépek nem tudtak felszállni.

A román külügyminiszter újabb büntetőintézkedéseket sürget Moszkva ellen

Oana Țoiu román külügyminiszter X közösségi oldalán „újabb felelőtlen, Ukrajna elleni akciónak” nevezte az orosz támadást, amelynek Romániára nézve is következményei vannak. A miniszter emlékeztetett, hogy nem ez az első orosz hadművelet, amely túlnyúlik az ukrán határon, és szerinte ez már 

„rendszerszintű provokáció Oroszország részéről az EU-val és a NATO-val szemben”.

Hangsúlyozta, hogy Románia habozás nélkül meg fogja tenni a szükséges lépéseket, hogy Oroszország súlyos árat fizessen az ilyen felelőtlen és törvénytelen akciókért.

Țoiu hozzátette, hogy Románia, az Európai Unió és az Egyesült Államok eddig is „jelentős hatású” szankciókat vezettek be Oroszországgal szemben, és Moszkvának további intézkedésekre kell számítania.

