Pánik Romániában: orosz drónok szóródtak szét a határ mentén – fenyegetéssel reagáltak a románok

A román kormány újabb szankciókat helyezett kilátásba Oroszországgal szemben, miután november 11-én hajnalban orosz dróntámadásból származó törmelékdarabok hullottak román lakott területre – számolt be a Politico. Moszkva ukrán kereskedelmi kikötőket támadott drónokkal, ám a csapások olyan közel történtek a román határhoz, hogy több drón is átlépte az ország légterét.

A román külügyminiszter szerint Oroszország szándékosan provokálja a NATO országait.

Forrás: Daniel MIHAILESCU / AFP

A román védelmi minisztérium közleménye szerint a légvédelmi radarok az éjszaka folyamán több dróncsoportot észleltek a román légtér közelében, és körülbelül hajnali egy órakor a hatóságok egy drón lezuhanását jelentették Grindu település közelében, mintegy öt kilométerre az ukrán határtól.

A minisztérium hozzátette, hogy a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a készenlétben álló vadászgépek nem tudtak felszállni.

A román külügyminiszter újabb büntetőintézkedéseket sürget Moszkva ellen