Háromfrontos harcra kényszerülnek Gyurcsányék, hogy talpon maradjanak

De a DK másodvonalbeli politikusai is igyekeznek megfelelni a „főnök” elvárásainak, különösen Gréczy Zsolt csipkedi magát. Pár napja egy hosszúra nyúlt Facebook-posztban tett fel kérdéseket: „ne is merje kritizálni senki Magyart, mert akkor Orbán marad? Ezt hogy? Ez lenne a demokrácia? Mindenki fogja be a száját, ha kiderül, lopott a Diákhitel Központ élén?

Senki ne tegye szóvá, hogy úgy beszél a választóiról és a saját embereiről, ahogy teszi?

Csendben kell maradni, ha a Fidesszel együtt az oroszoknak kedvez a szavazatával és támogatja Orbán biztosjelöltjét, vagy ha kiderül, hogy a fővárosban is a Fidesszel szavaz? Reálpolitikának kell hazudni, hogy nem indul egy időközi választáson, tálcán kínálva a Fidesznek a győzelmet? Hogy vótergétnek kell nevezni, hogy keresztbe lehallgatják egymást a saját barátnőjével, és hogy megvág egy másfél órás beszélgetést?”

Magyar szapulásából nem maradt ki Molnár Csaba ügyvezető alelnök sem, aki a dombóvári időközi választás kapcsán jelentette ki, hogy pártja nem mond le egyetlen megyéről, egyetlen ellenzéki szavazóról sem, az igazi ellenzéki párt nem menekül a választás elől, nem taktikázik, hanem elindul és képviseli a választóit. Ezzel arra utalt, hogy velük ellentétben a Tisza Párt bojkottálja a választást, ráadásul még arra is buzdítja polgárokat, hogy maradjanak távol az urnáktól, ami szerinte az ellenzéki szavazók elárulása.

Azért a DK nem feledkezik meg a kormány és a Fidesz elleni harcról sem, ehhez remek apropót szolgáltat nekik a választási jogszabályok módosítása, az egyéni körzetek átszabása. Ebben az ügyben Sebián-Petrovszki László parlamenti képviselő, az igazságügyi bizottság tagja és Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester – az ő városrészét komolyan érintik a módosítások – viszik a zászlót.