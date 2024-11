Borítékolható volt a műbalhé – elemzőt kérdeztünk a választókörzetek tervezett átalakításáról

Arra, hogy az ellenzéket előzetesen nem vonták be a javaslat kidolgozásába, a Nézőpont vezetője úgy reagált: nemrég a német választói reform kidolgozásából is teljesen kihagyták az ellenzéket, és akkor még nem is beszéltünk az USA-ról. „Semmilyen íratlan szabálya nincs annak, hogy a törvényalkotásba be kellene vonni azokat a műbalhéban érdekelt vétójátékosokat, akik így is úgy is megkérdőjeleznék az intézkedések legitimitását, bármi is az” – fogalmazott az elemző.