Az ellenzék támadja, a Fidesz szerint Karácsony Gergely miatt szükséges a választókörzetek újraszervezése

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A lakosságszámhoz kell igazítani a választókerületeket, ezt törvény írja elő. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) arra kérte az Országgyűlést, szüntesse meg a jelenleg fennálló aránytalanságokat, figyelembe véve az Alkotmánybíróság korábbi, erre vonatkozó döntését.

A helyzet egyszerű, Budapest lakosságszáma az elmúlt évtizedben jelentősen lecsökkent, míg a fővárosi agglomerációé nőtt. A kiköltözők nagy száma miatt Pest vármegyében két új választókerületet kell kialakítani

– közölte a Fidesz. Kiemelték: a mostani, az igazságügyi bizottság által elfogadott, illetve az Országgyűlés elé terjesztett jogi módosítás ugyanakkor nem érinti a választókerületek számát, így az egyéni mandátumot szerző képviselőkét sem (106 fő), továbbá nem érinti a parlament listás képviselőit (93 fő), illetve nem változtat a választás lebonyolításának szabályain.

A frakció közlése szerint a fent említett módosítások törvényi alapjai mindenki számára ismertek, az arányosságra vonatkozó alkotmányos elvárások évtizedek óta jelen vannak az Alkotmánybíróság döntéseiben, illetve később a Velencei Bizottság ajánlásaiban is megjelentek. „Ezért ha lenne egy kis jogi igényesség azokban, akik most ebből az egyszerű ügyből próbálnak politikai cirkuszt csinálni, akkor maguk nyújtották volna be a javaslatot” – reagált az ellenzéki tiltakozásokra és kommentárokra a kormánypárti képviselőcsoport.

Karácsony Gergely szándékosan hazudik. A főpolgármester egy rutinos szociológus és közvéleménykutató a Gyurcsány-kormányok óta – emelte ki Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője rámutatott:

Tarlós István alatt Budapest lakossága nőtt, majd amint Karácsony Gergely ámokfutása elindult a fővárosban, rohamosan csökkenni kezdett, 2019–2024 között Szolnok teljes népességével, 66 ezer fővel csökkent a budapestiek száma. Egy ilyen mértékű elvándorlás Budapestről nemcsak intő jel és a főpolgármester elégtelen bizonyítványa, hanem a törvény is arra kötelezi a döntéshozókat, hogy ennek megfelelően arányosítsák az országgyűlési választókerületeket

– magyarázta a frakcióvezető a választási törvény módosításáról szóló javaslat lényegét, amelyet szerinte Karácsony Gergely a közösségi oldalán forgatott ki.