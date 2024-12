Felsőoktatásért felelős államtitkár: Kárpát-medence a magyar tehetségek földje – egyetlen tehetség sem veszhet el!

2024. szeptemberétől indult el az Egyetemi Önkéntes Pont, azaz a KÖZÖS. amely év végére már 4 felsőoktatási intézményben is elérhető. Az önkéntes pontokban az egyetemisták egy vezetővel és mentorokkal közösen dolgozva hoznak létre önkéntes akciókat. A KÖZÖS.-ok nemcsak az egyetemisták számára adnak többet, mutatják meg számukra, hogy segíteni öröm, hanem rajtuk keresztül az egész város közösségét is segítik, így mindenki több lesz általuk.

A „Kösz, jól vagyok! Tényleg?” lelki egészség roadshow-t idén 6 városba juttattuk el. A programok keretében 13-14 éves fiatalok számára hívjuk fel a figyelmet a függőségekre, illetve a digitális tér hordozta veszélyekre.

Ha már a fiatalok, akkor a szakképzés hogyan változott az idei évben?

A szakképzés megújítását 2020-ban kezdtük el és azóta is töretlenül hisszük, hogy a szakképzés egyre növekvő sikere a motivált fiatalokban, az elkötelezett oktatókban és az inspiratív környezetben rejlik.

A 21. századi szakképző intézményfejlesztési program keretében 2024-ben is jelentős fejlesztések indultak el a szakképzésben. Országszerte 18 szakképzési centrum 31 intézményének 34 helyszínén valósulnak meg beruházások, csaknem 96 milliárd forint értékben.

2024-ben is többen választották a technikumot az általános iskola 8. osztályának elvégzését követően és így mintegy 325 ezer tanuló kezdte meg a tanévet a szakképzésben. Mára már látják a fiatalok és a szülők is, hogy a szakképzés sok esetben a felsőoktatás előszobája, hiszen a technikumban végzett diákok nemcsak érettségivel és szakmával lépnek ki az iskolából, hanem akár 30-60 többlet kreditponttal juthatnak be az egyetemre.

A szakképzés magában hordozza a sikeres karrier lehetőségét, hiszen olyan lehetőségeket biztosít, amely által ma már nincsen választási kényszer a szakma és diploma között.

A diákok általánosan is meglévő motivációs eszközein, azaz az ösztöndíjon, a duális képzés esetén az akár 168 ezer forintos munkabéren és a tanulmányi eredménytől függően akár 300 ezer forintos pályakezdési támogatáson túl több mint kilencezer hátrányos helyzetű tanulót támogattunk az idei évben összesen, az Apáczai ösztöndíj program keretein belül havi 16 és 42 ezer forint közötti értékben.