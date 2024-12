„Cigányok, a kormány még mindig segíteni akar.

Ha valóban igaz, hogy a kormányzat vissza akarja szorítani a vendégmunkásokat (ahogyan arra a kormányfő is utalt két napja), akkor azzal a még mindig nem dolgozó hátrányos helyzetűek (elsősorban a cigányok) megkapjátok az utolsó utáni utolsó utáni utolsó esélyt, hogy valamit kezdjenek az életükkel.

A szakképzés még mindig a tökéletes forrás ahhoz, hogy szakmaszerzés és abból munkahelyre jutás történjen – a kedvező (nem) adózási feltételek és a munkáshitel kínálta lehetőségek pedig valóban a munkaerőpiacra kellene, hogy tereljék leginkább a cigány fiatalok tízezreit a következő évek során. Ha ehhez a tavasszal felvetett állami inkasszó-moratórium és inkasszó kedvezmény is bevezetésre kerül 2025-ben, akkor tényleg kevesebb vendégmunkás kell majd.

De ahhoz elsősorban a hátrányos helyzetűeknek, és a C generáció 16 év feletti részének kell bizonyítania, hogy jobb és érdemesebb része a munkaerőpiacnak, mint a jelenleg igenis jól teljesítő harmadik országbeliek. És ez egy komoly dilemma – a hazai gazdaság teljesítőképessége múlik most ezen.

Megismétlem: a kormány az elmúlt másfél évtizedben mindent kidolgozott és mindent felkínált, hogy dolgozni és boldogulni lehessen. Most pedig a hírek szerint talán még a vendégmunkások egy részét is félretolja, hogy megnézze, mire képesek azok, akik eddig nem kaptak lehetőséget bizonyítani, vagy nem tudtak élni vele.

Ha most sem sikerül, akkor viszont okkal kellene, hogy maradjanak a filippínók, a vietnámiak, a mongolok. És azzal is tisztában kell lennünk, ha most elküldjük őket, akkor nehezebb lesz visszahívni majd őket, mert a következő években az EU szinte minden tagállama milliószámra hívja majd a képzett és motivált harmadik világbeli munkaerőt.

Kimondom: soha ennyi megelőlegezett bizalom nem volt a cigányok felé, mint amennyit a következő hónapok kínálhatnak, főleg a C generáció és a családjaik felé, mindazoknak, akik a szakképzés révén igenis előbbre juthatnak majd.

Élni kellene vele.”