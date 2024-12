„Ez a beszéd az ötvenes években is elhangozhatott volna” – Vadai örök kárhozatra ítélte a fideszes képviselőket

Soltész Miklós válaszában kijelentette, Vadai ezt a beszédet az 1950-es években is elmondhatta volna, akár Marosán György, akár pártelnökének bizonyos felmenői, Apró Antal, illetve Rákosi Mátyás szájából is ezeket a gondolatokat lehetett hallani.

Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár közölte, Vadait ugyanaz a gyűlölet vezérli az egyházakkal, egyházi vezetőkkel, hívőkkel, keresztény és más felekezetekhez tartozókkal szemben, mint ami vezérelte annak idején a DK-sok elődeit. Soltész azzal folytatta, ez nem véletlen, két kapocs is van közöttük. Az egyik személyi, ami egyben anyagi előnyöket is jelentett évtizedeken keresztül, a másik pedig az ideológia folytatása.

„S hála istennek az, hogy ki kerül pokolba és ki nem, azt nem ön dönti el” – fogalmazott Soltész. Azt mondta, a DK-nak el kellene gondolkodnia azon, hogy az a gyűlölet, amelyet általában a társadalom irányában éreznek, és tesznek is, ez odáig vezette őket, hogy a baloldal vezető pártjából éppenhogy megkapaszkodó párt lett.

Ezután az államtitkár kijelentette, eddig is támogattak és a jövőben is támogatni fognak minden olyan szigorú pedofilellenes, továbbá olyan javaslatot, amely zéró toleranciát jelent.

Majd felsorolta, hogy a DK-sok milyen kormánypárti javaslatokat nem támogattak, többek között a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények szankcionálásának szigorítását, a kapcsolati erőszak mint bűncselekménytípus, valamint a pedofilnyilvántartás bevezetését, a titkos menedékházzal kapcsolatos jogszabályt. S feltette a kérdést, azért nem támogatták ezeket, mert a 11. kerületi botrányt vagy Bite Zsolt, netán a Jámbor András-féle társaság ügyét így tudták volna eltussolni?