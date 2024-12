Csak semmi pánik! – Győrfi Pál elárulta, kit keressünk az ünnepek alatt, ha leesünk a lábunkról

Győrfi hozzátette, időjárás függő, hogy mennyi közlekedési baleset fordul elő. Még most nem tudni pontosan, milyen időjárás lesz karácsonykor, de a rokonlátogatások időszakában jellemző, hogy gyakorlatlanabb vezetők is a volán mögé ülnek. „Egy-egy előzés, figyelmetlenség is családi tragédiákhoz vezethet.

Nem győzzük hangsúlyozni a sofőröknek, hogy figyeljenek az út- és látási viszonyokra, főleg, ha abban a három napban egy ködös, csapadékosabb idő köszönt be, akkor az tovább növeli a balesetek kockázatát”

– hangsúlyozta. Ezt követőn leszögezte, hogy a zéró tolerancia az ünnepek alatt is érvényes. „Senki se üljön alkoholfogyasztás után a volán mögé, de nem tanácsos így semmilyen járművet vezetni, még kerékpárt sem” – jegyezte meg.

Sok esetben telefonon keresztül is orvosolható a probléma

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője külön felhívta arra a figyelmet, hogy nemrég elindítottak egy betegek tájékoztatását, támogatását szolgáló kampányt, melynek lényege, hogy segítenek eligazodni abban, hogy mely panaszok esetén hova forduljon a beteg. „Egy hasfájás vagy nehézlégzés esetén nem mindegy, hogy kit hívunk, a háziorvost, a mentőt vagy az ügyeletet. Ebben segít eligazodni egy egyre több helyen elérhetővé váló grafikus anyag, plakát”. Ezután arra is kitért, hogy ez lesz az első olyan karácsony idehaza, amikor az ország bármely pontjáról – október elseje óta Budapesten is – az egységes, Országos Mentőszolgálat által működtetett ügyeletet lehet hívni probléma esetén.

Az ügyelet telefonszáma 1830, de ha a beteg életveszélyben van, például erősen vérzik, vagy eszméletlen, akkor továbbra is a 112-t kell tárcsázni.

Viszont, ha valaki otthon gyengélkedik, gyomorrontással küzd vagy netán vakbélgyulladása van, akkor hívja fel a 1830-at, és a vonal végén jelentkező szakember megtalálja a tünetek, panaszok alapján a beteg számára legjobb megoldást. „Lehet, hogy beinvitálja a beteget valamely ügyeleti telephelyre, hogy megvizsgálhassák, lehet hogy kiküldik hozzá az ügyeletet, de az is lehet, hogyha a tünetek életveszélyre utalnak, akkor azonnal mentőt riaszt. De arról sem szabad megfeledkezni, hogy a hívások tíz százalékában telefonon keresztül is megoldható a probléma. Szükség esetén telekonzultáció is megvalósul, orvost is be tudunk vonni a tanácsadásba”– magyarázta Győrfi.