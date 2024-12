„ Nyílt levél Trippon Norbert részére:

Tisztelt Polgármester Úr!

Ön idén augusztusban szabadságra, szeptemberben az alakuló ülés előkészületeire, novemberben pedig betegségre hivatkozva nem talált egy órát arra, hogy személyesen beszélhessünk. Végül a találkozó lehetőségét meg is tagadta és arra kért, hogy írásban tegyem fel a kérdéseimet. Talán jobb is így, hiszen jártam már úgy, hogy utólag valaki azt állította, minden kérdésemre válaszolt, pedig ez távolról sem volt így.

A kampányidőszakban házkutatást tartottak önnél a NAV munkatársai, majd a propagandasajtóban megjelent az a súlyos vád, hogy az Ön házának felújítását egy, az önkormányzattal kapcsolatban álló cég végezte, a költségeket pedig az önkormányzat cége fizette – tehát közpénzből valósult meg. A vádak szerint az Ön családja papíron egy másik céggel végeztette a munkát, de valójában a nekik kifizetett összeg visszakerült Önhöz.

Időközben a birtokomba került egy vallomás jegyzőkönyvének másolata is, amely ezt a súlyos vádat támasztja alá, de nem erről szerettem volna kérdezni, hiszen erre nyilván azt mondaná, hogy az hazugság (a vallomás szövegét mellékelem).

Nagy Dávid, a Kétfarkú Kutya párt képviselője viszont nyilvánosságra hozott és számomra is megküldött egy nagyon furcsa önkormányzati szerződést. Ebben egy keretszerződés alapján az önkormányzat cége 60 millió forintos megbízást ad a SZIN-KER Kft. részére úgy, hogy a SZERZŐDÉS EGYETLEN SZAVA SEM UTAL ARRA, HOGY MIT KELL TENNIE A CÉGNEK A PÉNZ FEJÉBEN. A szövegben néha szó van egy „projektépületről”, de annak címéről, méretéről, az elvégzendő munkákról semmi. A szerződés szövege az 1. számú mellékletben feltüntetett műszaki leírásra utal, a feltöltött melléklet viszont – bár szignózva van – TELJESEN ÜRES. A teljes szerződés a mellékleteivel itt megtalálható.

Kérem, válaszában tájékoztasson arról, hogy pontosan milyen munkát és milyen helyszínen rendelt meg az önkormányzat cége? Kérem továbbá, hogy a szerződés alapján elvégzett munka teljesítését igazoló dokumentumokat számomra megküldeni szíveskedjen!

Arra az esetre, ha esetleg a posztomat nem olvasná, kérdésemet hivatalosan is meg fogom küldeni Önnek.

Üdvözlettel: dr Hadházy Ákos. ”