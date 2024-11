Világbotrány! „Megszűnik a titkos szavazás Magyarországon!” – Persze, mindenkinek, aki nem tud félbehajtani egy papírlapot

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Megy a paláver a választási törvény mai módosítása körül. Miután hónapokon át merőkanalastul tuszkolta le az ellenzék és sajtója az igen tisztelt közvélemény torkán, hogy figyeljük meg, Kormány Viktor és gengszterbandája külhoni (értsd: más országok nemzetközi jogilag elismert területén fekvő, már ebből is látni, micsoda szamárság ez) választókerületek létrehozásával biztosítaná be magát a félelmetes Magyar Péterrel szemben,

tegnap az Országgyűlés elé a Fidesz a választási törvény módosítása gyanánt egy minimalista, a törvénysértések kiküszöbölésére korlátozódó javaslatot nyújtott be.

Mindössze annyit tettek, hogy rendbeszedték az egyenlő választójogot sértő mértékben túl- vagy alulnépesedett választókerületeket. A csökkenő népességű Budapesttől elvettek két mandátumot – hiába kiált „bosszúállást” a főpolgármester, ha egyszer egyre kevesebb magyar kíván Budapesten az ő díjnyertes vezénylete alatt élni, abból bizony neki és óbaloldali kollégáinak kevesebb képviselői hely következik. (A kiköltöző budapestiektől persze senki sem vett el semmit, a két mandátumot viszik magukkal a növekvő népességű Pest vármegyei agglomerációba, ahol belátásuk szerint szavazhatnak majd – s nincs is kétségem afelől, hogy 2022-vel ellentétben 2026-ban születik győzelem a megszaporodott agglomerációs választókerületek valamelyikében.) Emellett rendbetették Fejér és Csongrád-Csanád vármegyék törvénysértő kerületeit is.

Ezen kívül tettünk két nagy lépést a józan ész irányába is:

elég lesz egy személyi a szavazáshoz, lakcímkártya nem kell (hiszen a mindent is nyilvántartó állam pontosan tudja, ki melyik választókerületbe van bejelentve), s nem szomorítjuk Földanyát meg a derék szavazatszámlálókat azzal, hogy teljesen feleslegesen borítékba dugdossuk a szavazólapokat. Miközben e két lépésnek még a csepeli momentumos Szabó Szabolcs is képes örülni, mentális állapotuk tekintetében leginkább veszélyeztetett honanyánk és honatyánk, Szabó Tímea és Hadházy Ákos a borítékstopban is képesek voltak felfedezni az orbáni ármányt: szerintük ezzel Magyarországon megszűnik a titkos szavazás, „a polgármester embere ott ül a szavazatszámláló bizottságban, és konkrétan megnézi, ki hogyan szavazott, aztán aki nagyon ugrál, megütheti a bokáját”.

A két hergelisztikai díszdoktorban fel nem merülne persze, hogy Magyarországon a szavazólap egy oldalára nyomtatnak csak, az urnák pedig nem átlátszók – azaz csak azon polgártársak számára szűnik meg a titkos szavazás, akik nem képesek félbehajtani egy papírlapot,

hótiszta fehérségbe burkolva ezáltal szavazatukat. Hogy ezt a képességet hány magyarból nem nézi ki Szabó és Hadházy, azt nem tudom, de mindannyiunknak jobb talán, ha ők nem szavaznak.