A Csík Zenekar nemcsak az óévet, de Janikát is méltó módon búcsúztatta

Amikor az asszon már harmadikszor szült

Berecz András énekes és mesemondó, valamint Csík János barátsága régi, sziklaszilárd talapzaton áll, előbbi pedig vérbeli konferanszié módjára állt ki és teremtette meg a hangulatot. Kedves történetekkel, viccekkel, többször lehetőséget nyújtva a zenekarnak a pihenésre. Pihenésre pedig mindenkinek szüksége lehetett akkor, mikor egyetlen este során kétszer 2 és fél órás műsort biztosított a Csík Zenekar, teltházas fellépésekkel az Erkel Színházban. És ha a dupla koncert nem lenne elég,

Janikáék szinte egyből bele is lendültek a muzsikálásba, a népzene legszebb és legemlékezetesebb pillanataiba, amik a zenekar útját kísérik, sőt a végére még a közönséget is sikerült megénekeltetni.

Avagy ha valakinek a szintén különleges Generációk-koncerten sok volt a modern, populáris slágerek áthangszerelt változatából, az itt most otthon érezhette magát. A markáns népzenei performansz mellé ráadásul premier is dukált, ami egy kortárs, modern problémákra reflektáló népdal formájában került elő. Sőt, versmondást is kaptak a hallgatók, nem is akármilyet – elvégre a színpadra álló Őze Áron, Jászai Mari-díjas színművész gyönyörű előadását a Nemzeti Filharmonikusok Kamarazenekara kísérte, ami már önmagában feledhetetlen produkció.

Csík Zenekar. Erkel Színház (2024.12.29.)

Csík: Hozd el az én dalom

Azt sem véletlenül írtam, hogy a zene mellé könnyekből és mosolyból is bőven jutott. Mert bár Berecz András viccekkel teli előadása és egy-egy kedves, szóbeli vállveregetése mosolyra buzdította a közönséget, Janika búcsúztatásakor akár könnyeket is csalhatott a jelenlévők szemébe. És akkor még nem is sejtettük a nap második premierjét, ami az LGT-blokk elején történt meg. Mert ugyan másfél órán át Presser Gábor nem lépett a színpadra,

mikor ez végül megtörtént, minden ellenérzésemről megfeledkezve teljesen az est címadó szerzeménye, a Hozd el az én dalom hatása alá kerültem.

Nem vagyok Presser nagy rajongója, így a rövid LGT-felhozatalt is könnyű szívvel kihagytam volna, de a közönség nagy örömmel fogadta ezeket a dalokat, így nem számít az ízlésem vagy ízlésficamom. Pláne, hogy Pici és Janika új, közös dala gyönyörű lett, ami miatt már megérte a pop-rock zenész jelenléte. Könnyfakasztó, nagyon szép pillanatokat hozott a duett, pont ahogy később Csík János tortával köszöntése a szomorú búcsú előtt.