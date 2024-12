…azokat az alapvető értéknormákat, erkölcsi erényeket és tisztaságot, amiket a múltban tiszteltünk, mindenképpen meg kellene őriznünk – Csík János a Mandinernek

A koncerteken tehát az autentikus összeállítások mellett továbbra is hangsúlyosak lesznek a saját dalok, és természetesen a nagy sikerű feldolgozások is helyet kapnak. Ez a művészi irányvonal folytatódik, és semmi olyat nem tervezünk, ami ettől eltérne. Megőrizzük a műfajt, az irányzatot, és a koncertek struktúráját is úgy alakítjuk, hogy a közönség mindenféle stílusú dalt hallhasson. Semmit nem szeretnénk változtatni ezen.

December 29. mennyire lesz eltérő bármelyik másik fellépési dátumtól? Mi lesz az Erkelben tartott koncert igazi és legfőbb különlegessége amellett, hogy az alapító ezen vesz részt utoljára?

Jani annak idején minden év végén meghívta a zenekart, és közösen átbeszéltük az elmúlt évet. Az év végi nagy koncertek gyakorlatilag Csík Jani kisszobájából indultak, és ahogy a zenekar egyre népszerűbbé vált, úgy nőtt a helyszínek mérete is. Ezt a koncertet mindig János születésnapi bulijaként tartottuk, hiszen János-nap és a december 30-i születésnapja között, az év utolsó napjainak valamelyikén rendeztük meg.

Szabó Attila (Fotó: Vető Gábor)

Most viszont ez a koncert más lesz, mint az eddigiek, hiszen tudjuk, hogy Janinak ez lesz az utolsó fellépése a zenekarral. Az is újdonság lehet a közönség számára, hogy koncerten megpróbáljuk Jani pályafutását a zene segítségével végigkövetni, kezdve az első daloktól egészen az idei új szerzeményekig, amelyek kifejezetten neki és erre az alkalomra készültek. A koncerten számos olyan vendég is jelen lesz, aki Jani életének meghatározó pillanataiban annak aktív szereplője volt.

Sok mindent mondanak és pletykálnak az emberek. Beleszól-e a politika a zenélésbe? Mennyire pendül egy húron egy konzervatív zenekar és egy konzervatív kormány?

Én úgy gondolom, hogy a Csík Zenekarnál soha nem volt példa arra, hogy bármilyen módon is beleszólt volna a politika a zenélésbe.

Soha senki nem mondta meg, hogy mit játsszunk és nem történt olyan sem, hogy bárki megtiltotta volna, vagy bármilyen módon utalt volna arra, hogy hogyan muzsikáljunk. Ilyen helyzet soha nem merült fel.

Az, hogy egy zenekaron, vagy egy alkotói közösségen belül a tagoknak eltérő politikai véleménye van, szerintem teljesen természetes. Nálunk ebből soha nem volt probléma, mindenki tette a dolgát, elsődlegesen a szakmai szempontok figyelembevételével. Az, hogy a politika milyen hatással van egy-egy emberre, nyilván személyes kérdés, és ez mindenkinél másképp alakul.

Lesz-e új album, új dal?

Természetesen dolgozunk az új dalokon, különösen, hogy januártól Csík Janit egy fiatal tehetséges kolléga, Gál Tibor váltja. Tibi már az elmúlt fél évben velünk volt a koncertjeinken, ahol megismerkedhetett vele a közönség. A december 29-i koncerten veszi át hivatalosan Janitól a stafétabotot, amelyre természetesen már neki szerkesztett, vele összeállított új dalokkal is készülünk. Az év végére már rögzítjük is ezeket, amiket fokozatosan fogunk bemutatni a közönségnek, bízva abban, hogy ezzel is még jobban megismerhetik a rendkívül fiatal és tehetséges Gál Tibort.

Gál Tibor, az ifjú titán

Ahogy Szabó Attila is mondta, januártól „Janikát” egy fiatal tehetséges kolléga, Gál Tibor váltja, ezért természetesen őt is megkérdeztük arról, milyen érzés ilyen hamar egy ennyire felelősségteljes pozícióba kerülni.

Ilyen fiatalon hatalmas lehetőség és még nagyobb felelősség egy ennyire neves és nagy múlttal rendelkező zenekarban ilyen fontos feladatot betölteni. Mennyire érzed ezt tehernek és mennyire kihívásnak?

Számomra ez egy rendkívüli lehetőség, hiszen mindig is az volt az álmom, hogy az életemet a zene köré építsem. A Csík zenekarnak köszönhetően most egy igazán izgalmas zenei életbe csöppenhettem. Eleinte meglepődtem a sok ember láttán és a nagy koncerteken, de mivel mindig is a zenével szerettem volna foglalkozni, hamar belemerültem a közegbe, és minden egyes koncertet élveztem, megannyi új élménnyel gazdagodva.

Gál Tibor (Fotó: Lettner Kriszta)

A zenekar minden tagja támogat, segít és tanít, ami fantasztikus lehetőséget ad arra, hogy fejlődjek és olyan művészekkel zenélhessek, akiktől sokat tanulhatok. Ez egy nagyszerű kihívás számomra, amit lelkesen várok!

Mióta hallgattál Csík zenekart? Számodra mit jelent ez a név?

A Csík zenekar véleményem szerint rengeteg ember számára tette vonzóvá a népzenét és a népdalokat. Élénken ápolja ezt a hagyományt, és olyan formában dolgozza fel, hogy a populáris zene kedvelői számára is élvezetes és szerethető legyen. Már kiskorom óta a Csík zenekart hallgatom, legyen szó néptáncóráról, az internetről vagy a ráckevei koncertekről.

Ha teljesen szabadon változtathatnál akár a zenei vonalon, akár az ideológián, ami a zenekar mögött áll, milyen változásokat hoznál?

Nem változtatnék semmin; úgy vélem, ez a 36 év alatt tökéletesen kiforrta magát, és így van rendjén. Nagy öröm számomra, hogy részese lehetek ennek.