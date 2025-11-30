Valamit tudhatnak: a svájciak nem kérnek a vagyonadóból, amit a Tisza olyan lelkesen bevezetne idehaza

A svájci választók vasárnap elsöprő többséggel leszavazták az 50 millió svájci frankot meghaladó örökségekre kivetett 50 százalékos vagyonadó-tervezetet. 78 százalék szavazott a javaslat ellen, ami még az előzetes közvélemény-kutatásokban mért kétharmados aránynál is magasabb – számolt be a Reuters.

A vagyonadó miatt sok gazdag ember elhagyná az országot, ami súlyos adókiesésekkel járna

Forrás: Pixabay

Svájcban találhatók a világ legdrágább városai, és a belföldi politikában egyre nagyobb súlya van az emberek megélhetési költségek miatti aggodalmának.