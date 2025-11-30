Valamit tudhatnak: a svájciak nem kérnek a vagyonadóból, amit a Tisza olyan lelkesen bevezetne idehaza

Brutális megszorítás: Magyar Péterék feltámasztanák a kommunista rendszert! (VIDEÓ)
Szinte mindenki fizethet, mint a katonatiszt.
A svájci választók vasárnap elsöprő többséggel leszavazták az 50 millió svájci frankot meghaladó örökségekre kivetett 50 százalékos vagyonadó-tervezetet. 78 százalék szavazott a javaslat ellen, ami még az előzetes közvélemény-kutatásokban mért kétharmados aránynál is magasabb – számolt be a Reuters.
Svájcban találhatók a világ legdrágább városai, és a belföldi politikában egyre nagyobb súlya van az emberek megélhetési költségek miatti aggodalmának.
A magas vagyonadót a Szociáldemokraták ifjúsági szárnya, a JUSO (Svájci Ifjú Szociáldemokraták) kezdeményezte, azzal az elképzeléssel, hogy az így beszedett adókból a kormány a klímaváltozás hatásainak csökkentését szolgáló projekteket finanszírozhatna.
„A szupergazdagok milliárdokat örökölnek, mi viszont csak a klímaválságot”
– érveltek.
A kezdeményezés kritikusai ugyanakkor kiemelték, hogy
a gazdagok adóterheinek ilyen jelentős megnövelése azt eredményezné, hogy sok jómódú állampolgár kivándorolna Svájcból, ezzel csökkentve az összadóbevételt.
A svájci kormány is a javaslat elutasítására szólította fel a szavazókat.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Magyarországon a Tisza Párt is vagyonadó bevezetésére készül, ami azért is különösen veszélyes, mert többféle tervezet is kering azzal kapcsolatban, hogy mekkora összegnél húznák meg a határt. Így relatív, hogy Magyar Péterék kiket titulálnának „gazdagnak”. A Mandiner által megkérdezett szakértő szerint a Tisza terve a kommunista rendszer újjászületését jelentené.
