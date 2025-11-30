Ft
JUSO szupergazdagok Svájc Tisza vagyonadó szavazás

Valamit tudhatnak: a svájciak nem kérnek a vagyonadóból, amit a Tisza olyan lelkesen bevezetne idehaza

2025. november 30. 17:54

Elsöprő többséggel utasították el a leggazdagabbak megadóztatásáról szóló javaslatot. A vagyonadó még a kormánynak sem kedvezne.

2025. november 30. 17:54
null

A svájci választók vasárnap elsöprő többséggel leszavazták az 50 millió svájci frankot meghaladó örökségekre kivetett 50 százalékos vagyonadó-tervezetet. 78 százalék szavazott a javaslat ellen, ami még az előzetes közvélemény-kutatásokban mért kétharmados aránynál is magasabb – számolt be a Reuters.

vagyonadó
A vagyonadó miatt sok gazdag ember elhagyná az országot, ami súlyos adókiesésekkel járna
Forrás: Pixabay

Svájcban találhatók a világ legdrágább városai, és a belföldi politikában egyre nagyobb súlya van az emberek megélhetési költségek miatti aggodalmának.

A magas vagyonadót a Szociáldemokraták ifjúsági szárnya, a JUSO (Svájci Ifjú Szociáldemokraták) kezdeményezte, azzal az elképzeléssel, hogy az így beszedett adókból a kormány a klímaváltozás hatásainak csökkentését szolgáló projekteket finanszírozhatna.

„A szupergazdagok milliárdokat örökölnek, mi viszont csak a klímaválságot”

 – érveltek.

Az állam sem járna jól a vagyonadó bevezetésével

A kezdeményezés kritikusai ugyanakkor kiemelték, hogy

 a gazdagok adóterheinek ilyen jelentős megnövelése azt eredményezné, hogy sok jómódú állampolgár kivándorolna Svájcból, ezzel csökkentve az összadóbevételt.

 A svájci kormány is a javaslat elutasítására szólította fel a szavazókat.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, Magyarországon a Tisza Párt is vagyonadó bevezetésére készül, ami azért is különösen veszélyes, mert többféle tervezet is kering azzal kapcsolatban, hogy mekkora összegnél húznák meg a határt. Így relatív, hogy Magyar Péterék kiket titulálnának „gazdagnak”. A Mandiner által megkérdezett szakértő szerint a Tisza terve a kommunista rendszer újjászületését jelentené.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Pixabay

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elektronelektor
•••
2025. november 30. 18:57 Szerkesztve
Ez a cikk nagyon félrement. A hivatkozott népszavazás nem a vagyonadóról általánosságban, hanem az 50 millió frank feletti értékű örökölt vagyonok utáni, durva kommunista tempójú, 50%-os megadóztatásról szólt. Elvetették. Svájcban egyébként már régóta van vagyonadó, kantononkét és összvagyon értéktől függően viszonylag széles skálán mozgó progresszív kulcsokkal. Az átlagemberek számára (a medián kb. 300 ezer frank vagyonérték, háztartásonként) a legfeljebb néhány ezrelék tartományába esik. Tehát, az átlagemberek számára kb. néhány száz, de legfeljebb 1-2 ezer frank terhet jelent a vagyonadó évente. Amit a tisza itthon lelkesen bevezetne, az másképp fest. Homlokegyenest ellentmond a "fizessenek a gazdagok" jelszónak. A kiszivárgott tisza tervezetek szerinti tételek bármely tetszőleges változata igen komoly terhet jelentene a magyarországi átlag- és az alatti vagyonnal rendelkezőkre nézve is.
Válasz erre
0
0
Tboyka
2025. november 30. 18:43
Volt nekem egy ismerősöm a Gyurcsány korszakban (2005 környékén). Nagyon gazdag volt. Akkor úgy kb több milliárd forintja volt. Mesélte, hogy valaki megkérdezte tőle, hogy miért nem alapit valamilyen céget? Erre ő azt válaszolta, hogy nem őrült meg. Állandóan az összes hivatal, de főleg az adóhatóság a nyakára járna. Ő nyugodtan szeret élni, ezért jó részét tőzsdére vitte.
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
2025. november 30. 18:39
» A magas vagyonadót a Szociáldemokraták ifjúsági szárnya, a JUSO (Svájci Ifjú Szociáldemokraták) kezdeményezte« Ki más, mint eltartott irigy kisebbség.
Válasz erre
3
0
canadian-deplorable
2025. november 30. 18:22
A gazdagok a munkahelyteremtők. Van aki örökölte a gazdagságot, de szintén vannak sokan, akik a saját erejükből gazdagodtak meg. A vállalkozókra nagy szükség van. Az emberek nem egyenlők, van aki világmegváltó találmánnyal gazdagítja az emberiséget, és van aki egész életében egy csavart se tesz odébb.
Válasz erre
1
0
