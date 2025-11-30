Elemző: Nawrocki a lengyel belpolitika foglya, időszerű lenne lecserélni külpolitikai tanácsadóit

Orbán Viktor egy „csúcspolitikus”

Majd hozzátette, hogy „mindebben aktív közvetítő szerep jut a magyar kormányfőnek is, ő ugyanis az a csúcspolitikus, aki a legrövidebb időn belül találkozott az amerikai és az orosz elnökkel is, s éppen a budapesti csúcsukat készíti elő. Ezért is logikátlan Nawrocki lengyel elnök állítólagos döntése, hogy nem kíván találkozni a moszkvai vizit miatt Orbán Viktorral. Azzal a Donald Trumppal ugyanis még a kampányában is szívesen mutatkozott, aki többször beszélgetett már orosz kollégájával”.

„Nawrocki a lengyel belpolitika foglya, de talán időszerű lenne lecserélni külpolitikai tanácsadóit, mert a jelenlegiekkel nem lát tisztán a pályán” – fűzte hozzá.

Vezet a kormánypárt itthon

„Idehaza már a balliberális közvélemény-kutató intézetek is a Fidesz erősödését látják, akárcsak négy éve, megkezdték az adatok realitáshoz közelítését. A Nézőpont 47:40-arányú előnyt mért a héten a Fidesznek. A kormánypárt +7 százalékpontos vezetése mellett a hangulat javulása, Orbán Viktor népszerűségi előnye és az ukrajnai békekötés esélye is javítja a Fidesz győzelmi esélyeit. Ugyanakkor a választást még nem nyerte meg a kormánypárt, s a legnagyobb hiba, amit elkövethet, ha elbízza magát” – tette hozzá Mráz.