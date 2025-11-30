Vége az álmodozásnak, győzött a realitás: kiszivárgott a terv, ami végre elhozhatja a békét Európába

A terv emellett jelentősen korlátozná Ukrajna védelmi képességeit: az aktív katonai létszám 600 ezer főre csökkenne, tiltanák a nagy hatótávolságú rakéták birtoklását, és politikai szinten alkotmánymódosítással biztosítanák a NATO-csatlakozás tilalmát és az örökös semlegességet.

A békeszerződés aláírását követő 100 napon belül választásokat kellene tartani Ukrajnában.

A gazdasági és újjáépítési fejezetekben ugyanakkor megfigyelhető az amerikai érdekek jelentős érvényesülése. Az újjáépítési alap fő forrása a befagyasztott orosz eszközök és az EU hozzájárulása lenne, az USA pedig igényt tartana a profit 50 százalékára.

Oroszországot gazdaságilag ösztönöznék a béketerv elfogadására, olyan eszközökkel, mint a szankciók fokozatos feloldása, és Moszkva visszavétele a G( tagállamok körébe. Az ukrán fél jelenleg a tervezet módosítására törekszik, különös tekintettel az automatikus biztonsági garanciák megszerzésére és a területi elismerés jogi kereteire.