tempó Tisza Párt megszorítócsomag Magyar Péter adó Kohán Mátyás

Itt a tiszás „mindenszarizmus" ára: az autód, a söröd és Morzsi kutyád is VESZÉLYBEN –TEMPÓ Kohán Mátyással (VIDEÓ!)

2025. november 30. 16:57

A legfrissebb epizód jelszava: „Áradna az adó”. Bizony a Tisza Párt 1300 milliárdos megszorítócsomagját veszi most górcső alá Kohán Mátyás.

2025. november 30. 16:57
A Tisza a kiszivárgott csomagjával baloldali szokás szerint megint adóemelésekkel készül. Persze a párt szerint ez megint csak a fideszes propaganda hazugsága, de azért, ahogy eddig is, csak valahogy kilóg mindig az a fránya lóláb. 

Milyen hatásai lennének a tervezetnek? Az ő általuk beígért pluszforrások működőképesek lennének gazdaságilag? 

A Tisza-adótervezet teljes témáját részletesen kibontjuk a Tempó legfrissebb epizódjában.

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2025. november 30. 19:03
Mai cikk a cseh aktualne.cz-ben a turisztikáról. Egy rész belőle. Csehország inkább a régió középső részén helyezkedik el. A harmadik negyedévben 3,3 millió külföldi turista érkezett az országba, ami 3,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Átlagosan három és fél napot töltöttek itt. Bár ez egy szilárd eredmény, Magyarország és Lengyelország még ennél is sikeresebb a külföldi látogatók vonzásában. A Svoboda szerint ez annak is köszönhető, hogy szisztematikusabban és nagyobb léptékben fektetnek be az infrastruktúrába, és egyúttal aktívan támogatják a turizmus fejlesztését. „Budapesten feltűnően megnőtt a rendezvények száma, mind a sport-, mind a kulturális téren. Például nagy stadionokat építettek ott, amelyek vonzzák a turistákat. És ők újra és újra visszatérnek”
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2025. november 30. 19:01
Na, most lehet, sokaknak újat mondok, de az ebadó (kisállat) adó lehetőségét a Fidesz teremtette meg, vannak önkormányzatok, akik ki is vetették eddig is. Szóval lófasz (adózatlanul) a seggedbe, okostojás Kohán. Kezdesz kicsit túltengeni...
Válasz erre
2
1
kalmanok
2025. november 30. 18:50
Tudod mit Buzi Matyi? Az anyád faszát, azt.
Válasz erre
0
1
tapir32
2025. november 30. 18:17
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!