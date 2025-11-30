Itt a tiszás „mindenszarizmus" ára: az autód, a söröd és Morzsi kutyád is VESZÉLYBEN –TEMPÓ Kohán Mátyással (VIDEÓ!)

Ilyen az élet Brüsszelben: aki Von der Leyen és Weber mellett ül, csak ezt mondhatja
Az EU fővárosában szigorú játékszabályok vannak.
A legfrissebb epizód jelszava: „Áradna az adó”. Bizony a Tisza Párt 1300 milliárdos megszorítócsomagját veszi most górcső alá Kohán Mátyás.
A Tisza a kiszivárgott csomagjával baloldali szokás szerint megint adóemelésekkel készül. Persze a párt szerint ez megint csak a fideszes propaganda hazugsága, de azért, ahogy eddig is, csak valahogy kilóg mindig az a fránya lóláb.
Milyen hatásai lennének a tervezetnek? Az ő általuk beígért pluszforrások működőképesek lennének gazdaságilag?
A Tisza-adótervezet teljes témáját részletesen kibontjuk a Tempó legfrissebb epizódjában.
Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!