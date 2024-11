Zavarba ejtő hangfelvételek sorozatából ismerhettük meg Magyar Péter és a Tisza Párt lesújtó mindennapjait

Nyitókép: Mandiner-grafika

Szinte naponta kap újabb hangfelvételeket a sajtó, amelyeken Magyar Péter beszél a választókról, a Tisza Párt tagjairól, vagy éppen a magyar sajtót minősíti. A felvételek mindegyikére igaz, hogy a Tisza Párt elnöke mindenkiről lenézően beszél, akit csak megemlít, még azokról is, akik teljes mellszélességgel támogatják a 2026-os hatalmi törekvéseit.

Míg sokáig úgy tűnt, Magyar Péter felbukkanása és az ellenzéki szavazótábor gyors maga alá gyűrése egy igazi „one man show”, az elmúlt egy hétben világossá vált, hogy a Tisza Párt korántsem egy szoros kapcsolatokon és bizalmon nyugvó szervezet, amely az emberekért dolgozik.

Sokkal inkább a bizalmatlanság és a paranoia jeleit mutatják a napvilágra került bizonyítékok.

Magyar Péter körül mindennapi használati tárgy a hangrögzítő

A felvételek alapján könnyen levonható az a következtetés, hogy a bekapcsolt hangrögzítő éppen úgy a mindennapok része a párton belül, mint Magyar Péter magánéletében. A pártvezérről már felbukkanása után kiderült, számára nem ütközik erkölcsi aggályokba az sem, hogy a saját feleségével folytatott beszélgetést rögzítse és felhasználja politikai karrierje érdekében. De az is bebizonyosodott, hogy Magyar Péter környezetében életformává vált a családon belüli hangfelvétel-készítés, mivel az elmúlt egy hétben több olyan hanganyagot is megismerhetett a magyar közvélemény, ami Vogel Evelinnel, Magyar volt barátnőjével folytatott négyszemközti beszélgetéseket tartalmaz.

Ráadásul Magyar Péter a felvételek kiszivárgását megelőzően megpróbálta elejét venni a nem mindennapi hangfelvétel-harcnak és maga mutatta be azt a hangfelvételt, amelyen Vogel Evelin és Hanzel Henrik, a Tisza pénzügyeit intéző vállalkozó beszélget. Magyar úgy próbálta meg manipulálni a hangfelvételt, hogy úgy tűnjön, Vogel zsarolja és 30 millió forintot követel. Ráadásul a Tisza elnöke azt is bejelentette, hogy Rogán Antal miniszter állítólagos magán-titkosszolgálata mindent „betechnikázott” és Magyar mellett a teljes párttagság folyamatosan le van hallgatva. Erre hétfő délelőtt bizonyítékot is próbált felmutatni:

egy Kínából rendelhető, pár ezer forintos kémtollat.