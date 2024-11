Vona Gábor az ELTE-ügyről: Meg kell védenem Orbán Balázst (VIDEÓ)

Nyitókép: Vona Gábor Facebook-oldala

Vona Gábor a Hit Rádió vendége volt, ahol szóba került Orbán Balázs doktorija is.

Mint ismert, a múlt héten folyamatosan támadta a liberális média és néhány, magát szakértőnek kikiáltó egyetemi oktató Orbán Balázst, valamint az ELTE jogi kara doktori tanácsának azon döntését, hogy engedélyezik a doktori fokozat megszerzését a miniszterelnök politikai igazgatójának. Polyák Gábor tanszékvezető is felszólalt az ellen, hogy Orbán Balázs ott tenné le a doktoriját.

Vona elmondta, számára több szempontból is kellemetlen ez a szituáció. A Második Reformkor Párt elnöke megjegyezte, hogy korábban ő maga is többször kritizálta Orbán Balázst, és volt már vele vitája is egy vállalkozói fórumon.

Vona leszögezte, „a tudomány szabadságát a helyén kell kezelni.”

„Ha ez így megy, ahogy most történik, akkor a Fidesz és a fideszes tanszékvezető is feljogosítva érzi majd magát, hogy ő is egy arra tévedő ellenzéki politikust, aki doktorizni szeretne, majd kidob” – hangzott el.

„Orbán Balázsnak is joga van doktorizni”

Ennél a pontnál Vona aláhúzta, hogy „nagyon elege van már a vendetta-politizálásból”.

Lényegében Magyarország politikája egy nagy vendettaháború”.

Ezután elárulta, hogy ő is doktorizik, és feldiézte, hogy mikor elkezdte a tanulmányait ott is voltak olyan oktatók, akik furcsállták, hogy odajár. De Vona esetében kulturáltan megoldották, négyszemközt megbeszélték. „Abban egyetértettek, hogy a tudományos szabadság és a kutatásra való lehetőséget mindenkinek meg kell adni, akármilyen politikai véleménye is van, mindaddig, amíg az egyetem szabályait nem sérti az illető.”

Itt leszögezte, hogy bármennyire is furcsán hangzik,

de meg kell, hogy védje Orbán Balázst.

(...) Bármennyire is nem értek vele egyet, és bármennyire is más politikai platformon vagyunk. S bármennyire is felhasználja ezt majd ellenem Magyar Péter, mert Orbán Balázs megvédtem, de neki is joga van doktorizni” – jelentette ki Vona Gábor a beszélgetés során.

