Stumpf István: Úgy tűnik, Orbán Balázs személye az ellenzéki kampány középpontjában áll (VIDEÓ)

Hangsúlyozta: nagyon örül az egyetem vezetőinek fellépésének és a Magyar Tudományos Akadémia vezetőinek megszólalásának, mert kiálltak az oktatás, kutatás és egyetemi autonómia mellett,

és remélem, hogyha ilyenek máskor is előfordulnak, akkor a különböző egyetemeken is fellépnek”.

„Szomorúan látom a helyzetet (...) Én még egy másik generációhoz tartozom, mi még tiszteletben tartjuk egymás szellemi és szakmai autonómiáját, és nem minősítgetjük abból a szempontból, hogy az illető éppen melyik oldalon áll. Nagyon rossz lenne, ha ebbe az irányba menne el a tudományos élet” – fogalmazott Stumpf, aki szerint ez azért is veszélyes, mert a hallgatók is elveszíthetik a hitüket abban, hogy az egyetemen tisztességes ismeretekre is szert lehet tenni, és nem csak választási propaganda folyik az órák helyett.