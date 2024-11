Orbán Balázs doktorija: a docens úr politikai alapon elkaszálná, a tudomány szabadsága meg csak nézi ezt a bolsi tempót

És a jogi kar, ahol elvileg jogállamiság, emberi jogok, hatalommegosztás is szóba kerül, egy Orbán Balázsnak nem mondja azt, hogy menjél te az NKE-re. Orbán Balázs, a legalja ideológiai keltető MCC ura, az NKE mindenható parancsolója, nagyfőni szeme fénye, aki '56-ot is büntetlenül kihazudhatja a történelemből. Kollégák, hol a gerinc? Miféle jogászi szakmai ethosz ez, miféle állampolgári tartás? Miért a legsötétebb múltat mutatjuk példként a jövő értelmiségének? Miért hányjuk arcon magunkat? (…)

Az ELTE egyetemi tanáraként kikérem magamnak, hogy Orbán Balázs ebben az intézményben szerez PhD fokozatot.”

Polyák Gábor amúgy sokat ír a dezinformációról (progresszív szempontból), de láthatóan mégis valóságvesztésben él. Például ha Orbán Balázs az NKE-n doktorálna, Polyák azzal sem lenne sokkal beljebb, mert Orbán Balázs valószínűleg akkor is megszerezné a fokozatát, s igazából

bárhol szerzi meg, a doktori fokozat az doktori fokozat. Az NKE-s is az.

Értem én, hogy szakmai körök méricskélnek különböző egyetemek doktorijai között, de olyan nagyon mégsem tudnak méricskélni. Mindenki a saját diákjait segíti, ami rendben is van így, minden egyetem külön közösség és szakmai műhely. A doktori cím viszont doktori cím, s pont.

Értem én azt is: Polyák úgy érezné, lehetőségeihez mérten bosszút állt az általa utált kormány fontos tagján. De ez, már bocsánat, annyira kisstílű, hogy ilyenre is csak a progresszív egyetemi értelmiségiek képesek. A társadalomtudomány amúgy is egyre inkább balra manipulál.

Polyák kiválóan művelt itt egy műfajt: az önleleplezést. Világossá tette ugyanis, hogy

szerinte politikai szempontok alapján el kellene kaszálni egyes doktoranduszokat.

Bolsi tempó? Az.