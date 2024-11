Sokakat érintő probléma miatt fordult Szentkirályi Alexandra Lázár Jánoshoz

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

A fővárosi közgyűlés döntésének értelmében január elsejétől a BKK bérletet vásárolók a kutyájukat és a biciklijüket ingyen utaztathatják, csakhogy arra nem gondoltak, hogy mi van azokkal, akik eleve ingyen utaznak. Szentkirályi Alexandra szerint, nekik hiába van ingyen az utazás, a velük lévő kutyának, esetleg bicikli után már fizetniük kell. Ennek elkerülése érdekében írt levelet a közlekedési-és építési miniszternek.

„Mi minden olyan javaslatot támogatunk, ami a budapestiek életét megkönnyíti, ugyanakkor ez az előterjesztés végiggondolatlan volt. Ezért javasoltuk a Közgyűlésnek az intézkedés körültekintő előkészítését, de ezt ők leszavazták, ezért tartózkodtunk” – írja a Lázár Jánosnak Szentkirályi Alexandra azzal kapcsolatban, hogy csak azoknak lesz így ingyenes a kutya és bicikli szállítás, akik fizetnek a BKK utazásért.

Annak érdekében azonban, hogy azok is élvezhessék az ingyenességet, akik eleve ingyen utaznak, a Fidesz budapesti elnöke Lázár János építési-és közlekedési miniszterhez fordult.

Mint írja: „levelet írtam az illetékes miniszternek, Lázár Jánosnak, hogy a MÁV és Volán járatain is lehessen ingyen biciklit és kutyát szállítani, és ezt terjesszük is ki a díjmentesen utazókra és az álláskeresők bérletével rendelkezőkre is!”

Mi így gondoljuk a Budapestért és a budapestiekért végzett konstruktív munkát, hasonlót várnánk el a túloldalon is.

Hajrá, Budapest! – zárul a poszt.