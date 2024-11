Nem tudta megemészteni a Bloomberg a magyar minimálbér-emelést: azonnal megszakértették, miért nem lesz jó a magyaroknak

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benkő Vivien

Magyarország bejelentette, hogy három év alatt 40 százalékkal emeli a minimálbért. A lépéstől Orbán Viktor miniszterelnök a gazdaság fellendülését reméli, ám a kritikusok szerint ez az inflációt is növelheti – írja a Bloomberg.

Orbán elismerte, hogy az emelések egy „optimista” forgatókönyvön alapulnak, amelyben a gazdasági növekedés és a termelékenység együtt növekszik.

Az MNB különösen nagy hangsúlyt fektet az infláció kordában tartására,

miután az éves általános árnövekedés a múlt év elején 25 százalék fölé került, majd a múlt hónapban a 3 százalékos célszint közelébe szorult vissza.

Orbán Viktor helyzetértékelése

A megállapodást nemzetközi összefüggésbe helyezve a kormányfő aláhúzta: „soha nem látott mértékű minimálbér-emelés történik. Nem emlékszem arra, hogy ilyen léptékű minimálbér-emelés történt volna az elmúlt időszakban.

2027-re a három év emelése 40 százalékos emelkedést ad ki”

– húzta alá Orbán Viktor. Mint rámutatott: az egész EU-ban „az elmúlt 30 évben csak egyszer volt példa arra, hogy valamely országban ilyen léptékű minimálbér-emelkedésről megállapodtak volna”.

„A minimálbér reálértéke 29 százalékkal nő, és bekövetkezik, vagy legalábbis nagyon közel leszünk hozzá”, hogy a minimálbér elérje az átlagbér felét – mutatott rá Orbán Viktor miniszterelnök.

Ha 2025 békeév lesz, és sikerül végrehajtani a megállapodásokat, a két mögöttünk hagyott, nagyon nehéz, zaklatott év után egy fantasztikus év lehet”

– fogalmazott a miniszterelnök.

2025-ben 300 új beruházás indul Magyarországon. Ezeknek az összértéke 8100 milliárd forint, és ebből 2025-ben 450 milliárd forint meg is érkezik a gazdaságba – tájékoztatott a kormányfő. Ráadásul „2025-ben elkészül a Budapest-Belgrád vasútvonal, és hatalmas gyárakat fogunk átadni Győrben, Szegeden és Debrecenben is. És ezek hatalmas termelési kapacitások, amelyek a 2025-ös év során lépnek be a magyar gazdaságba” – fejtette ki.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

