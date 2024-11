„Mi az a többlet a másikban, amitől mi is gazdagabbak leszünk?” – kiosztották a magyar kiválóságok díjait

Nyitókép: Highlights of Hungary

Kiosztották a Highlight of Hungary idei díjait. A díjátadó gála a Budapest Music Centerben volt, az alaphangot pedig a Parno Graszt és Szirtes Edina Mókus szolgáltatta, ahogy elhúzták a nótánkat és emlékeztettek mindenkit:

„Nem tudja azt senki, csak a jó Isten, milyen bánat nyomja az én szívemet”

A Jóisten visszatérő eleme volt a csütörtöki gálának, több jelölt is a bemutatkozása során hálát adott az Istennek, hogy segítette őket az életútjukon.

De, hogy mi is az a Highlights of Hungary? Egy bemutató, seregszemle, társadalmi díj különdíjakkal kiegészítve, céljuk hogy lássák és láttassák azokat a szép, követendő történeteket, amelyek közösen, az egész magyar társadalom számára építő erővel bírnak. „Mi az a többlet a másikban, amitől mi is gazdagabbak leszünk” – fogalmazta meg a gála egyik műsorvezetője, Vágó Piros a Highlights küldetését. „Nagyon örülünk, hogy évről évre egyre népszerűbb ez a kezdeményezés, hiszen az érintetti körbe csupa-csupa jó ember tartozik, olyanok, akik nem restek feltűrni az ingujjat, elvégezni a munkát, gondolkodni, de leginkább szeretni: szeretni önmagukat, közösségüket, magyarságukat” – fogalmazott Csehi Marianna, a Highlights of Hungary ügyvezetője.

5 nagykövet, fejenként 5 jelöltet terjesztett elő a díjra, „huszonöt olyan történetet, amely mindegyike csoda”. Külön kiemelték, hogy minden nagykövetnek minden másik nagykövet jelöltjeit is el kellett fogadnia, ezzel is összmunkára, összefonódásra bíztatva a jelölteket és nagyköveteket, egységre törekedve.

A Highlights közönsége 3 díjról döntött, a „társadalmi díjakról”, összesen 110.000 szavazat született, s meglepő módon 15 országból, 1.500 településről, így határon túlról is. A 3 díjon túl 5 különdíjat is kiosztottak, a Highlights of Hungary partner-szervezetinek a kezdeményezésére.

A Libri különdíjat Balázsi Gergő Ármin kapta, aki megnyerte a balettvilág Oscar-díját. Balázsi a Benois de la Danse díjat az Operaház principálja, vezető szólistájaként kapta meg Oroszországban.