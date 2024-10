Így szelídül meg a halál a Hospice-ban (VIDEÓ)

Az ellátás során egy multidiszciplináris csapat dolgozik együtt, amely orvosokból, ápolókból, pszichológusokból, lelkészekből, szociális munkásokból és önkéntesekből áll. „Nagyon fontos, hogy a család is részt vegyen az ellátásban, és a hospice rendszerben segítjük a konfliktusok megoldását, hogy

a családtagok békében búcsúzhassanak szeretteiktől”

– jegyzi meg Muszbek Katalin a hospice ellátás egyik azon részletét, amire ritkán jut szó.

Az Alapítvány nemcsak a betegeket, hanem a családokat is támogatja a gyász feldolgozásában. Az érzelmi és lelki támogatás mind a betegek, mind a hozzátartozók számára alapvető része az ellátásnak. A gyógyíthatatlan betegség nemcsak fizikai fájdalmat okoz, hanem súlyos lelki terheket is, amelyek kezelése elengedhetetlen. „Az utolsó szakaszban a betegek gyakran étkezési zavarokkal, alvászavarral, szorongással, depresszióval küzdenek, ilyenkor nemcsak a testi, hanem a lelki támogatás is létfontosságú” – hangsúlyozza Muszbek.

A halállal kapcsolatos viszony is teljesen átalakul a hospiceban töltött évek során. A hétköznapjainkban hárítjuk a halál gondolatát, itt viszont nincs erre lehetőség. Muszbek Katalin elmesélte,

„a harmincvalahány év megszelídítette a halált. Megszelídült a bennem lévő félelem, ami régen volt arról, hogyan fogom az életemet befejezni. Látom, nem leszek egyedül,

olyan csapat vesz majd körül, hogyha beteg leszek, akiknek minden feltétel nélkül a kezébe adom magam.” Tóth szerint „a halál közelsége jobb orvossá teszi az embert, megtanulunk úgy kommunikálni a beteggel, hogy az igaz legyen és őszinte.” Az orvosok is kevésbé égnek ki az őszinte kommunikációval: „nem élik meg kudarcként azt a pillanatot, amikor ők már nem tudják meggyógyítani a beteget, hanem mellette tudnak maradni akkor is”.

Az elmúlt több mint harminc év során az Alapítvány több mint 10 000 beteget és családot kísért el az utolsó úton. „Körülbelül évi ötszáz betegnek nyújtunk segítséget, de ha figyelembe vesszük a családtagokat és a telefonos lelki támaszt, akkor ez a szám még magasabb” – mondja Muszbek. Az ellátás mindenki számára ingyenes, hiszen az emberhez méltó halál minden ember alapvető joga.