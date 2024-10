Így lett pékinfluenszer „Szabi, a pék” (VIDEÓ)

Jövőbeli tervek és a kézművesség jövője

Szabi a pékségeket nemcsak üzletként, hanem alkotói térként is kezeli. Imádja, hogy részt vehet az építkezésekben, hogy megtervezheti a boltok belső kialakítását, és alkotóként is részt vehet a folyamatokban. „Imádok boltot nyitni, megtervezni, megtervezni a bútort, sőt, beszállok az építkezésbe is. Ez egy alkotói folyamat, amikor pedig már megvan, jó érzés ránézni, hisz ez is az én gyermekem” – meséli Szabi.

„Elképesztő rossz dolog, hogy már én vagyok a legidősebb itt, a pékségben” – jegyzi meg Szabi, amikor a jövőről kérdezzük. Elmeséli, az idei éve csak abból állt, hogy a Szentendrén nyíló pékség olyan legyen majd, ahogy megálmodták. „Már ott vannak az elültetett olíva fák, most jönnek a gránátalmák és a fügefák, a fű már kinőtt… Ez nem csak egy pékség lesz, hanem egy csodabirodalmat akarok létrehozni, ahová bejössz és elfelejtesz mindent, és csak átadod magad az élvezetnek.”