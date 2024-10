Elárulta Dr. Schwab Richárd, erre a legbüszkébb (VIDEÓ)

Nagyköveti méltatás – Dr. Almási Kitti

A MIND Intézet alapítója és egyik vezetőjeként hihetetlen erejű "mozgalmat" indított az elmúlt időszakban az egészséges életmód, táplálkozás területén - óriási eredményt elérve és tömegeket megszólítva. Bár az elmúlt években, évtizedekben hatalmas iparággá nőtte ki magát a táplálkozással, életmóddal kapcsolatos tanácsadás, úgy gondolom, hogy ennek komplexebb és szakértői megközelítése meggyőzőbb az emberek számára. A saját környezetemben (a baráti és családi körömben, illetve a klienseim közül is) sokan térnek át az időablakos táplálkozásra, fogyasztanak több zöldséget, kevesebb alkoholt és feldolgozott élelmiszert, mióta a Schwab Richárddal készült interjúk valamelyikét meghallgatták. Személyes találkozásaink, kerekasztal beszélgetésünk is meggyőző volt számomra, és a saját szokásaimat illetően is változtatásra késztettek. A lesújtó közegészségügyi adatokra nézve óriási előrelépést látok abban, hogy – többek között – a táplálkozás, anyagcsere problémák, bélrendszer vizsgálata felől közelít, hiszen a tudomány jelenlegi álláspontja szerint ezeknek jóval nagyobb a jelentősége, mint korábban hitték. Belgyógyász, gasztroenterológus. Pályafutását Pap Ákos Professzornál kezdte és iskolateremtő műhelyében tíz évet töltött országos gastroenterológiai centrumokban. Külföldi tanulmányutakon több évet töltött Bécsben, Baselben és Londonban. Jelentős tapasztalatokat szerzett a gyógyszerjelölt-vegyületek preklinikai és klinikai fejlesztésében, néhai Kéri György Professzor munkatársaként. Részt vett az Oncompass Medicine precíziós onkológiai diagnosztikai cég alapításában és annak igazgatósági tagja, mely a világon az elsők között vezette be a klinikai gyakorlatba az onkológiai betegségek személyre szabott kezeléséhez a daganatok molekuláris jellemzését. A molekuláris biológiai tudás integrációját a klinikai gyakorlatba a mikrobiom / bélflóra jellemzésével ugyanígy a világon elsők között kezdte meg a DiaVitas program alapítójaként. Ennek a munkának a folytatása a budapesti MiND intézet, melynek alapítója és egyik vezetője. Szakmai fókuszában az anyagcsere és autoimmun gyulladásos betegségek mellett a neurológiai kórképek és a microbiom kapcsolatának transzlációs kutatása és gyógyítása áll. A kutató, gyógyító munkája részeként részt vett az Endoexpert gastroenterologiai csoportpraxis tagjaként az Affidea Bank Centerben létesült endoscopos laborjának fejlesztésében és itt végez endoscopos beavatkozásokat.