Vizit – jön a Mandiner egészségügyi műsora!

Kőnig doktor személyes története is szorosan kapcsolódik a témához: saját életmódváltását kétszer is véghezvitte, és a tapasztalatai alapján nem csupán orvosként, hanem érintettként is beszél arról, milyen buktatói lehetnek a kampányszerű „beach body” programoknak. Szerinte az életmódváltásnak nincs vége – ez egy olyan sugárút, amelyen hosszú távon kell elindulni.



Különösen éles kritikát fogalmazott meg a cukorbetegség kezelésére használt injekciók divatszerű használatáról, amelyekkel ma már sokan pusztán fogyási célból élnek:

„Ez nem fogyás, ez inkább sorvadás”

– figyelmeztetett. Kőnig szerint ezek a szerek az izomtömeget és a csontsűrűséget is csökkenthetik, a hosszú távú hatásaikról pedig még alig tudni valamit.

„Dr. Kőnig Róbert szerint az életmódváltás nem kampány, hanem hosszú távú elköteleződés.”

A műsorvezető Szalai Laurával beszélgetve Kőnig Róbert hangsúlyozta: az életmódváltás egyéni döntés, de nem szabad egyedül véghezvinni. Dietetikus, gyógytornász és orvosi segítség szükséges ahhoz, hogy valódi, fenntartható változás jöhessen létre.

A túlsúlyos test mozgásra való felkészítése, az étkezési szokások finomhangolása és a mentális egyensúly kialakítása mind hozzátartoznak az egészséges úthoz.

Az új műsor nemcsak tabukat döntöget, hanem a közös gondolkodásra és a saját testünkkel való tudatos foglalkozásra is hív.