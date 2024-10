Highlights of Hungary: Aki a textil segítségével fejezi ki magát (VIDEÓ)

A projekt során Apol elkezdte vizsgálni, hogyan lehet az invazív növényeket – amelyek a biodiverzitásra káros hatással vannak – felhasználni a textiliparban, ezzel is csökkentve azok negatív hatását. „Valahogy el kell kezdenünk azon gondolkodni, hogy hogyan viszonyuljunk hozzájuk” – fejtette ki Temesi.

„A Your Nature sorozat ennek a bemutatására készült, a teljes pigment palettát feltárja, megmutatja, hogy melyek ezek lokálisan felfedezhető növények, milyen problémát okozhatnak, milyen színt tudnak adni.”

Tervezői felelősségvállalás és környezettudatosság

Temesi Apol elkötelezett a tervezői felelősségvállalás mellett, amely számára nem csak a munkásságában, hanem a mindennapjaiban is megjelenik. Már a mesterdiploma megszerzésekor is fontos kérdés volt számára, hogy egy művésznek milyen felelőssége van az általa létrehozott tárgyak utóéletében. Munkáiban mindig is arra törekedett, hogy az anyagok, amelyeket felhasznál, ne váljanak hulladékká, hanem újrahasznosításra kerüljenek, vagy legalábbis minimális ökológiai lábnyomot hagyjanak maguk után. Doktori kutatásában ezt a kérdést részletesen vizsgálta, és arra kereste a választ, hogyan lehet az anyaghasználatot úgy alakítani, hogy az a lehető legkisebb hatást gyakorolja a környezetre.

A hazai gyapjú újrahasznosítása

Apol egyik fő kutatási és alkotási területe a hazai gyapjúipar hulladékának újrahasznosítása. Munkái során háromféle gyapjúval dolgozik:

a textiliparban keletkezett szabászati hulladékkal, a használt pulóverekből származó textilhulladékkal, valamint a birkanyírás után keletkező, máshol fel nem használt gyapjúval.

Az utóbbi különösen nagy kihívás Magyarországon, nem csupán anyaghasználati, hanem szociális és ökológiai szempontból is. Apol célja, hogy ezen anyagok újrahasznosítása révén ne csak a környezetvédelmi kihívásokra találjon választ, hanem társadalmi szinten is pozitív hatást gyakoroljon.