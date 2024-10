Olyan lovasíjászpályát avattak Erdélyben, hogy még a legendás íjászmester is a csodájára járt (VIDEÓ)

Nagyköveti méltatás – Borbás Marcsi

A Csíkmadarason élő házaspár és gyermekeik természetes módon nem csak őrzik, élik is a hagyományokat. Ezt az értéket továbbadják a következő generációnak, az odalátogató számos vendégnek is. A nagyszülők Olt folyón lévő szigetén egy igazi értékmegőrző szigetet hoztak létre. A hajdani gazdálkodó életforma elevenedik meg. Juhokkal, kecskékkel, sertésekkel, baromfiakkal, lovakkal. Mindemellett gyimesi rackajuh génmegőrző programban vesznek részt a magyarországi program részeként. A vendégeket hagyományos ételekkel kínálják, bemutatják nekik az eredeti erdélyi esztena gazdálkodást. A régi viseletekből és kelmékből gazdag gyűjteményt is létrehoztak. Ebben az évben pedig megépítették és Kassai Lajos támogatásával felavatták Erdély negyedik lovasíjász versenypályáját.