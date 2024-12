Betlehemezés, ostya és kántálás: így ünnepelték a karácsonyt a határon túli magyarok

A Vajdaságban a magyar, szerb és horvát hagyományok együttélése különleges színt ad a karácsonynak.

Míg a magyar közösségek december 24-25-én ünnepelnek, az ortodox karácsony január 6-7-én zajlik.

Az adventi időszak és a kántálás szokása itt is élénken jelen van, de különlegessé teszi az ünnepet, hogy a közösségek megosztották egymással a saját hagyományaikat.

Éva néni, egy szabadkai asszony, a gyerekkori karácsonyairól mesél. „Szenteste reggelén minden a készülődésről szólt. Apám előkészítette a tűzifát, míg anyám a konyhában sürgölődött, hogy a halászlé elkészüljön. Mi, gyerekek a diót törtük, és a kis fenyőágakat díszítettük fel színes papírdíszekkel és gyertyákkal. Akkor még nem voltak nagy karácsonyfák, de a szobát így is betöltötte az ünnep illata és hangulata.”

A szerb szomszédokkal közös ünneplés szép emlékként maradt meg. „Januárban mindig átmentünk hozzájuk, hogy megnézzük az ortodox szokásokat. Nagyon szerettem, ahogy nagy tüzeket gyújtottak, és búzaszemeket égettek, mert azt mondták, hogy ez hoz szerencsét az új évben. Más volt, de valahogy mégis közös maradt az ünnep hangulata.”

János bácsi, Éva néni szomszédja, a közösségi összetartást emeli ki.

A kántálók minden házba eljöttek, és ha egy-egy dalnál valamelyik fiú rossz helyen kezdett énekelni, a többiek nevetve javították ki. Ez nem a tökéletességről szólt, hanem arról, hogy mindannyian ott voltunk egymásért, és az ünnep szeretetét hoztuk magunkkal.”

A Felvidék, Kárpátalja, Erdély és Vajdaság karácsonyi hagyományai egyediek és varázslatosak. Az ünnep ezekben a közösségekben nemcsak a családok, hanem egész falvak, városrészek összetartását is szimbolizálta. A régi szokások, a kántálás, a betlehemezés és az egyszerű, szimbolikus gesztusok az ünnep lényegét adták: a szeretetet, a hitet és az összetartozást. Ezek az emlékek ma is melegséget hoznak azok szívébe, akik átélték őket – és talán nekünk is, akik halljuk, olvassuk őket.