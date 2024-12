Luca, a fényhozó, akit egyszerre dicsőítenek és félnek

Nyitókép: Képernyőfotó

Magyarországon Luca napjához számos népszokás kapcsolódik, ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról a vértanúhalált szenvedett szentről sem, akit egyes kultúrákban fényhozóként tartanak számon.

A hagyomány szerint Lúcia az olaszországi Siracusa városának előkelő családjából származott. Legendás szenvedéstörténete az V. századból származik. A feljegyzések szerint egy alkalommal elkísérte beteg édesanyját Szent Ágota sírjához, akinek gyógyulásáért imádkoztak. A szent megjelent a fiatal lánynak, és megígérte neki, hogyha megőrzi a szüzességét és szeretetteljes marad, akkor az Úr általa oly nagy dicsőséget szerez majd Siracusának, mint amilyet Cataniának adott Ágota vértanúsága által.

Miután erről a történésről Lúcia állítólagos vőlegénye tudomást szerzett, a pogány ifjú a bíróság elé hurcolta a fiatal nőt bosszúból. Hiszen azzal, hogy Lúcia életét az Úr szolgálatába ajánlotta, kérője elesett a lány busás hozományától. A jog pedig a fiú mellé állt, és Lúciát válogatott kínzásoknak vetette alá, aki azonban

folyamatosan imádkozott, így semmi sem okozott neki fájdalmat.

Végül a bíró parancsára egy karddal átdöfték a torkát, de a szűz még ekkor sem halt meg, sőt, tanította is a népet. Csak akkor adta vissza lelkét teremtőjének, mikor egy pap kezéből felvette az utolsó kenetet. Egyes legendaváltozatok szerint még a saját szemét is kitépte, melyet kérője egykor oly szépnek talált – ismertette a legendás történetet a Magyar Kurír.

A lap felidézte, hogy Lúcia tisztelete egészen a VI. századig nyúlik vissza, a középkorban az egyik legkedveltebb szent volt, ami talán összefügg azzal is, hogy neve a lux (fény) szóból ered. Alakja évszázadokkal később is megihlette a művészeket és az írókat egyaránt. Oltalmáért folyamodtak a vakok és a szembetegségekben szenvedők – köztük Dante is, aki sokszor fájlalta a szemét – , de gyakran fohászkodtak hozzá a földművesek és a kézművesek is.

Képünk illusztráció. Fotó: Pixabay

A magyar néphit szerint kétféle Luca létezik

Magyarországon Szent Luca alakja kettős, mivel

ünnepe december 13-ára esik, amely a Gergely pápa-féle naptárreformig az év legrövidebb napja volt, így gonoszjáró napnak is tartották.

Luca napjáról úgy tartották, hogy éppúgy alkalmas volt termékenységvarázslásra, mint házasság-, halál- és időjárásjóslásra. E napon bizonyos női munkákat még a XX. században is tiltottak. A hiedelem szerint Luca megbüntette azokat, akik a neve napján fontak, szőttek, lúgoztak, kenyeret sütöttek vagy meszeltek. Tilos volt továbbá varrni is, mert akkor az „asszonyok bevarrták a tyúkok tojókáját”, így kevés tojásra számíthattak a következő évben. De szokás volt még a gazdasszonyokat e napon sokat ültetni és kímélni, mert úgy hitték, hogy akkor a tyúkjaik is tojósak lesznek.