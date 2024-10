Highlights of Hungary: Aki megalkotta a népmesei játszótereket (VIDEÓ)

Nagyköveti méltatás – Dr. Almási Kitti

Két gyermekes anyaként gyakran találkoztam azzal a problémával, hogy a gyerekek gyorsan megunják a játszótereket, mert ugyanazok a játékokkal találkoznak mindenhol, amik egy idő után nem jelentenek kihívást, nem hoznak új élményeket. Bár már az én lányaim felnőttek, még játszottak a Millenárison, ahol örömmel tapasztaltam, hogy már megtalálhatók ezek a különleges játszóterek. Itt valóban tartalom jelenik meg, történek elevenednek fel, amiken keresztül több síkon is bevonódnak a gyerekek és a felnőttek is a játékba, önfeledt időtöltésbe. Boldizsár gyerekei születése után döbbent rá, mennyire egyhangúak a magyar játszóterek. Ekkor döntötte el, ő ezen bizony változtatni fog, és épít egy igazán különlegeset, egy olyat, ahol szárnyalhat a fantázia, ahol a gyerekek valóban egymással játszhatnak, ahol nagyon fontos, hogy milyen szimbólumok, történetek veszik körbe a kicsiket. A képzőművész játéktereit annyira megszerették a gyerekek, hogy mára már több mint ötvenet tervezett belőlük országszerte. Sőt, kértek a magyar mesebirodalmakból Spanyolországba, Lengyelországba, de még Indiába is! Ha valaha jártál már Kő Boldizsár játszótereinek egyikén, onnantól felismered mindet. Még akkor is, ha mindegyik más, akkor is tudni fogod, ki készítette.