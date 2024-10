Még a híres költőt is lenyűgözte a magyar csapat munkája: Életminőség-változtatók ők! (VIDEÓ)

A jövőre nézve a Muralpaint csapata új célokat is kitűzött maga elé. A környezetvédelmi és jótékonysági projektek különösen fontosak számukra, szeretnének évente többet is megcsinálni. Emellett továbbra is szeretnék a nagyméretű kültéri falfelületek dekorálására koncentrálni, és minél több helyen megjeleníteni művészetüket.

A Muralpaint sikere nemcsak a technikai tudásban rejlik, hanem abban a szenvedélyben is, amellyel minden egyes projektet megvalósítanak. Munkájuk túlmutat a dekoráción; művészetükkel fontos társadalmi és környezeti üzeneteket is közvetítenek, miközben a városi környezetet is szebbé teszik.