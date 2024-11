Megfejtette a volt nagykövet: teljesen ellehetetlenül a helyzetünk az EU-ban – ráadásként előszedte az elszigetelődés-kártyát

Szakértő: provokáció lehetett Orbán georgiai útja

De több uniós kormányfőt is meglepett a magyar kormányfő döntése. Szentiványi István szerint ennek a látogatásnak már most láthatók a következményei, „a svéd miniszterelnök azt mondta, hogy az oroszok képviseletében és az ő érdekeiket képviselve járt Orbán Viktor Georgiában. (...) Nehéz magyar érdeket találni, és választ találni arra, hogy mit keresett ott két nappal a nemzetközi megfigyelők által kétségbe vont választások után” – sorolta a volt szlovén nagykövet.

A műsorvezető ezután azt a kérdést tette fel, hogy a magyar miniszterelnöknek milyen célja van egy ilyen lépéssel, amely „szembe megy minden olyan értékrenddel, amiben élünk”. Szentiványi erre azt felelte, hogy racionális érdek nem áll mögötte, majd felvetette, hogy lehet „szándékosan trollkodni” akart ezzel Orbán Viktor, „provokálni akarta az európai vezetést”.

Kritikával illette a Szuverenitásvédelmi Hivatalt is

A szakértő ezután arról beszélt, hogy több északi és balti állam mérlegeli, – köztük Lengyelország –, hogy nem vesznek részt a november 7-8-i budapesti politikai csúcstalálkozón, ami „iszonyat nagy kudarc”. A volt szlovén nagykövet valamivel később arról is szólt, hogy sok jel mutat arra, hogy az Orbán-kormány el akar szakadni az európai közösségtől. Szentiványi István szerint igaz ez a Szuverenitásvédelmi Hivatalra is, amely „megfélemlíti a civil társadalmat és a médiát”, és „szembe megy mindennel, ami európai értéknek tekinthető”. Ennek egyik első áldozata állítása szerint a Transparency International, de hasonló folyamatot látnak az Átlátszó ellen folytatott vizsgálatnál is.