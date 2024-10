„Orbán Viktor nem kapott felhatalmazást” – őrjöng az Európai Bizottság a magyar kormányfő döntése miatt

Nyitókép: Photo by FREDERICK FLORIN / AFP

Ahogy arról a Mandineren beszámoltunk, szombaton parlamenti választást tartottak Georgiában, amelyet a Grúz Álom nevű jobboldali, békepárti párt nyert a voksok 54 százalékával. A párt 91 mandátumra számíthat a 150 fős törvényhozásban, amely a képviselői helyek 60,6 százaléka.

Vasárnap arról is beszámoltunk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos látogatást tesz Georgiában (Grúzia) október 28-29-én. A Politico azonban azt állította, hogy a magyar miniszterelnök találkozója georgiai hivatali partnerével „szakítás” az Európai Unió többi vezetőjével.

Orbán Viktor vasárnap megerősített georgiai látogatása csak nemzeti minőségben történhet,

mivel a magyar kormányfő nem beszélhet az Európai Unió nevében, annak ellenére, hogy Magyarország tölti be az unió soros elnöki posztját” – mondta a brüsszeli lapnak egy név nélkül nyilatkozó EU-s diplomata.

Az Európai Bizottság szóvivője is megszólalt

Orbán Viktor nem kapott felhatalmazást arra az Európai Uniótól, hogy Grúziába utazzon – fogalmazott az EU-s diplomatához hasonló módon az Európai Bizottság szóvivője annak kapcsán, hogy a magyar miniszterelnök Tbiliszibe utazik.

A szóvivő kijelentette, hogy Orbán Viktor látogatása kizárólag a Magyarország és Grúzia közötti kétoldalú kapcsolatok keretében történhet.

Orbán Viktor miniszterelnök nem kapott felhatalmazást az EU Tanácsától arra, hogy Tbiliszibe látogasson” – jelentette ki a szóvivő több alkalommal is a HVG beszámolója szerint. A Mandiner korábban arra is rávilágított, hogy ehhez hasonlóan fogadták korábban azt is a nyugati sajtóban, amikor Orbán Viktor az orosz–ukrán háború megoldása érdekében békemisszióba kezdett, ennek ellenére a magyar kormányfő nem mondott le a terveiről.

